El legislador de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres cuestionó este martes el accionar de la fiscalía respecto a las investigaciones que le sigue por lavado de activos al ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y el entorno de los líderes del Partido Nacionalista.

Según dijo a Canal N, se requiere que los titulares del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del Ministerio Público, Pablo Sánchez, expliquen por qué el juez Concepción Carhuancho dejó sin efecto la suspensión de la incautación de los Humala Heredia.

“De hecho, a mí me llama mucho la atención y me deja bastante mortificado porque si esto le pasa a un ex presidente de la República, es válido preguntarse qué le estará pasando a los ciudadanos de a pie, en donde los reflectores no están puestos”, manifestó.

Por ello, Miguel Ángel Torres indicó que el caso que se sigue contra el ex presidente y la ex primera dama tiene “declaraciones, correos, agendas, transferencias, una serie de elementos que tranquilamente pueden configurar una acusación”, pero aún no se formaliza una acusación.

“Creo que es válida la interrogante de por qué estás haciendo la intervención de los inmuebles si es que ni siquiera has podido acusarlos. Si la acusación estuviera formalizada y se intervinieran los muebles, no estaríamos comentando este tema. Estamos viviéndolo al revés. En mi humilde opinión, ha faltado un debido proceder de la fiscalía”, explicó.

En otro momento, el legislador fujimorista mencionó que cuando a Fuerza Popular se le hicieron allanamientos, en su agrupación revisaron cuáles fueron los argumentos que presentó la fiscalía al juez y estos eran “insostenibles”.

“Entonces, creo que debemos hacer una reflexión respecto del trabajo del Ministerio Público. Creo que está concentrándose demasiado en los partidos políticos. Creo que ha olvidado que tiene funciones que también son muy importantes, como, por ejemplo, ver los actos de corrupción de los contratos”, sentenció.