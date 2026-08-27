El Ministerio Público (MP) dio por concluida la etapa de investigación preparatoria por el denominado Caso Anguía, contra la hoy diputada de Juntos por el Perú (JP) y presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes; su hermana Lilia Paredes, esposa del sentenciado exmandatario, Pedro Castillo, y otros investigados.

La decisión la adoptó la fiscalía anticorrupción al cumplir con la resolución del Poder Judicial (PJ) que, en segunda instancia, rechazó su pedido para ampliar el plazo de la investigación y dispuso que emitiera la acusación correspondiente.

Por ello, de acuerdo a la disposición a la que accedió El Comercio, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios anunció que presentará el requerimiento acusatorio, sobreseimiento (archivo) o mixto en el plazo correspondiente, teniendo en cuenta que se trata de una presunta organización criminal.

El caso implica a más de 40 personas naturales y jurídicas, a quienes se les atribuye -indistintamente- presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión, peculado, malversación, falsificación de documentos y otros.

YENIFER PAREDES-CASO ANGUIA

Diputada de Juntos Por el Perú también habría participado en la “colocación de dinero ilícito”.

Como se recuerda, la investigación se inició en agosto del 2022, tras la difusión de un video donde la ahora diputada de Juntos por el Perú (JP), Yenifer Paredes, acompañada de empresarios, ofrecía obras.

De acuerdo a las imágenes, difundidas por Cuarto Poder, la “hija” política de del vacado Pedro Castillo Terrones, aseguraba a los pobladores de la comunidad de Chadín que “el perfil” del proyecto para una obra de saneamiento ya “estaba aprobado” y necesitaba más información sobre la cantidad de la población.

“Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. He venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto. Necesito hacerles el empadronamiento, pero decirles de manera muy práctica, porque tengo el día de hoy para censarlos a todos (…) yo lo que tengo que llevar son datos reales para que cuando venga una supervisión, ustedes digan que esos datos han sido recogidos de su comunidad, por ejemplo cuántos usuarios de agua son y qué cantidad de población hay” Yenifer Paredes, en Chadín, Cajamarca. 2021

Todo ello fue establecido por la fiscalía como el “Hecho Chadín: Elaboración del expediente técnico de mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Succha, Chontas, y La Palma”.

Yenifer Paredes, Raul Camargo y Milagros Santana.

La fiscalía consideró que la hija política de Pedro Castillo estaba vinculada a la empresa que fue contratada por dicho municipio, para realizar un servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico.

La investigación fiscal ha colocado a la cuñada de Castillo Terrones como una de las principales implicadas en el caso, al señalar que su participación fue “notable” al integrar la presunta organización criminal “Los Ingenieros” que inicialmente tuvo su actuación en el distrito de Anguía, provincia de Chota, en Cajamarca.

“Habría tenido una notable participación en su integración en la (presunta) organización criminal de desarrollo local, pues en su condición de Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguía, habría coordinado, gestionado y viabilizado los acuerdos ilícitos en cumplimiento del programa criminal”, señaló la fiscalía.

Sin embargo, el presunto delito de lavado de activos es otra imputación que la fiscalía ha sostenido a lo largo del proceso de investigación preparatoria.

La fiscalía sostiene que, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, Paredes Navarro habría realizado depósitos por S/58,370.00 y para ello usó cuentas bancarias de terceros por lo que existiría claridad sobre la procedencia del dinero.

Por tanto, la fiscalía sostiene que el dinero transferido a través de terceros habría sido enviado a su hermana Lilia Paredes para que pague un préstamo que esta había adquirido con la Cooperativa Todos Los Santos de Chota, por la suma de S/45.000 y que -con intereses- terminó pagando S/52.337,11.

YENIFER PAREDES-CASO ANGUIA

De acuerdo a la precisiones fiscales, Yenifer Paredes Navarro habría realizado depósitos a Kelly Vásquez (cuñada de Lilia Paredes) y Milagros Rimarachín (amiga de la exprimera dama).

Vásquez, en su declaración, reconoció haber recibido depósitos de la ahora diputada de Juntos por el Perú, y que fue a pedido de Lilia Paredes.

“Kelly Vásquez (…) manifestó que los depósitos que recibió a su cuenta bancaria por el importe de S/8.160 por parte de Yenifer Paredes (cuñada), fue por encargo de la exprimera dama, y tenía como finalidad amortizar o pagar las cuotas del préstamos que Lilia Paredes habría adquirido en la Cooperativa Todos Los Santos de Chota”, remarcó la fiscalía.

Rimarachín, por su parte, también reconoció haber recibido S/10,000 por parte de la cuñada de Castillo Terrones “por un servicio” que le solicitó la “maestra” Lilia Paredes para el pago a la referida cooperativa.

No obstante, la fiscalía advirtió que al momento de los hechos (2021 y 2022), la ahora diputada de Juntos Por el Perú -de acuerdo al informe de UIF- solo registró en sus propias cuentas bancarias la suma de S/1,050.00.

El representante fiscal recordó que en su declaración inicial, la investigada señaló que no tenía un trabajo fijo y que ella misma reconoció que era independiente, recibiendo S/2,100.00 por trabajos temporales y que además, sus familiares le daban “propinas” de S/500.00 y S/600.00 .

Posteriormente, en otra declaración, Paredes Navarro aseguró que el dinero depositado, de acuerdo al informe de UIF, era el “fruto de su trabajo realizado en la Municipalidad de Anguía”.

Por ello, la fiscalía sostiene que la ahora diputada de Juntos Por el Perú, también habría participado en la “colocación de dinero ilícito”.

“Evidenciando que, paralelamente, a su rol de lobista en la presunta organización criminal materia de investigación, (Yenifer Paredes) también se ejecutó depósitos de dinero a diversas personas, teniendo como uno de los fines, la transferencia y/o colocación de dinero ilícito que habría generado conjuntamente con su co-investigada Lilia Ulcida Paredes Navarro a partir de las acciones desplegadas acorde al plan criminal”. Ministerio Público

Lilia Paredes, por su parte, también fue implicada en su calidad de “promotora o coordinadora”, pues al haber sido el brazo familiar de la red criminal, la fiscalía señala que habría tenido la función de “viabilizar” los proyectos de inversión pública concerniente a las diferentes entidades públicas.

Además, habría realizado acciones de concertación para que los otros miembros de la presunta organización criminal puedan tener reuniones con el entonces presidente Pedro Castillo. También se le imputa haber desplegado presuntos actos de lavado de activos.

También están implicados sus hermanos Walter Paredes y David Paredes Navarro. Junto a ello, también están incluidos el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, José Medina; el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín, César Castillo Cabrera; y el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta, y otros.

El Comercio solicitó la versión de la diputada de Juntos Por el Perú, pero no respondió. También buscamos a su abogado José Dionisio, pero no fue posible contactarlo.

El abogado Hammes Chuis, defensa legal de Lilia Paredes, señaló que tras conclusión de la Investigación Preparatoria, consideran que no existen elementos para que su patrocinada sea condenada en un futuro.

“Esperamos que la fiscalía se ciña a lo que dice la norma y la ley, porque para nosotros no existe ningún elemento que más adelante pueda ser factible para que mi patrocinada pueda ser condenada, ya que desde mi punto de vista, este caso fue creado por un tema político”, indicó.

Chuis aseguró que su patrocinada se sometió a la justicia a lo largo de la investigación. Sin embargo, al ser consultado por su salida del país debido a un asilo otorgado por México, adujo que era “su derecho”.

“Lo que pasa es que el asilo político es un derecho, mientras tanto el proceso ha continuado, mientras tanto la defensa ha estado activa, nos hemos presentado, su pedido de prisión preventiva fue rechazado, en el proceso judicial se ha mentido”, concluyó.