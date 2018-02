Fiscalía conocerá esta semana fecha de testimonio de Barata

Las autoridades brasileñas informarán esta semana de manera oficial a la fiscalía peruana la fecha en la que el ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata será interrogado, indicaron fuentes de El Comercio.

La diligencia está prevista para el 27 y 28 de este mes en Sao Paulo. Se supo que ya contaría con la aprobación de la defensa de Barata y del fiscal brasileño Orlando Martello, quien conducirá el interrogatorio.

La confirmación se dará luego de que el Ministerio Público, vía cooperación internacional, comunicara a los abogados de Barata la propuesta de la Fiscalía de Lavado de Activos. Este planteamiento indica que las declaraciones que el ex directivo brindará no serán compartidas al procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, con el fin de que este no pueda solicitar medidas contra el interrogado.

El viernes pasado, la defensa de Barata transmitió su preocupación a la fiscalía peruana por las declaraciones de Ramírez, quien afirmó que podía pedir embargos a ex directivos de la constructora para asegurar el posible pago de la reparación civil de Odebrecht, que estima es de más de S/3.400 millones.

El mismo viernes, la fiscalía peruana le comunicó su propuesta a la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Brasil (con sede en Brasilia), a la Fiscalía de Curitiba y al Ministerio de Justicia de ese país, para que fuera remitida a Barata.

Formalmente, la defensa del ex ejecutivo aún no comunica su aprobación. Esta llegará a Lima esta semana.

El rechazo de Barata a las declaraciones deRamírez generó que su defensa pida que la procuraduría y la fiscalía firmen un acuerdo de no incriminación del empresario a cambio de dar su testimonio.

“Barata está dispuesto a colaborar con las investigaciones y explicar lo que ha sucedido, la fiscalía lo ha entendido, el procurador también debe hacer lo mismo y no entorpecer la declaración”, afirmó a este Diario Carlos Kauffman, abogado del ex directivo.

Kauffman añadió que las autoridades peruanas deben respetar que lo que diga su defendido no puede ser utilizado contra él, de lo contrario, este no hablará.

MÁS EN POLÍTICA...