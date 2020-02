La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en la región Áncash, citó para el lunes 24 de febrero al electo congresista Otto Guibovich, de Acción Popular, para que brinde sus descargos en la investigación preliminar en su contra por la presunta comisión del delito falsa declaración en procedimiento administrativo.

Como informó El Comercio, el fiscal José Luis Checa Matos deberá determinar si hay elementos para abrir o no un proceso contra Guibovich por una presunta omisión en la declaración jurada de su hoja de vida. La investigación preliminar vence en marzo.

De acuerdo con el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, Guibovich habría omitido información referente a ingresos provenientes del sector privado. Esta presunta omisión fue advertida el 23 de diciembre por el fiscalizador de hojas de vida.

“Hubo una derivación de copias de parte del JEE de Huaraz porque presuntamente el señor Guibovich no había declarado ingresos de su esfera privada. Hemos abierto una investigación preliminar, cuyo plazo máximo es 60 días. Estamos en esa etapa verificando datos y buscando información”, dijo el fiscal Checa a este Diario.

Añadió que la citación, en la sede de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, será para que el electo congresista ejerza su derecho de defensa. “En el transcurso de marzo, antes de que venza el plazo, la fiscalía va a estar pronunciándose”, adelantó.

Mencionó que se formalizará la investigación si se encuentran elementos que indiquen que se está ante un hecho delictivo. “La otra opción es archivar la investigación. Es decir, emitir la no formalización con el consecuente archivo porque, verificado el hecho, no se tienen elementos de la presencia del delito imputado”, agregó.

El Comercio intentó comunicarse con el general del Ejército en retiro pero no respondió nuestras llamadas. Cuando se dio a conocer el caso, Guibovich dijo a El Comercio que “no [percibí utilidades] en el año que dicen. Es más, todavía no recupero la inversión”.





El caso

De acuerdo con el JEE de Huaraz, el electo congresista no habría consignado información sobre sus ingresos privados del año 2018, cuando era apoderado de una juguería -ubicada en Lima- y le correspondía el 41% de acciones de dicha empresa, cuyo nombre comercial es Plaza de Inversiones AGP S.A.C.

La resolución, del 27 de diciembre del 2019, precisa que la personería legal de la agrupación política sustentó que a Guibovich no se le distribuyeron utilidades de dicha empresa y que esto quedaba demostrado con un informe expedido por el contador público de la misma.

Sin embargo, el jurado electoral especial consideró que este sustento no fue suficiente para desvirtuar la presunta omisión. Tomó en cuenta tres razones: como accionista a Guibovich le corresponde percibir dividendos de la empresa; el beneficio constituye un ingreso que debía ser declarado en el formato de declaración jurada de hoja de vida y si no percibió ningún ingreso por la titularidad de las acciones debía acreditarlo con un documento idóneo que permita generar certeza, lo que no ocurre con la declaración emitida por el gerente general del estudio contable.