El representante de la Fiscalía de la Nación, Luzgardo Ramiro González Rodríguez, precisó que los hechos por el que se abrió la investigación contra el fiscal supremo Luis Arce Córdova, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, no fueron investigados antes.

Así lo sostuvo ante el juez supremo Hugo Núñez Julca, durante la audiencia de tutela de derecho mediante el que la defensa legal de Arce Córdova, solicitó que se declare nula la disposición fiscal del 17 de enero último que abre investigación en su contra.

Como se recuerda, Arce Córdova fue investigado por el delito de enriquecimiento ilícito a través de una indagación previa, pero en el 2018 el Ministerio Público consideró que no había elementos para abrir una investigación formal.

El 17 de enero último, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación por el mismo delito en contra del actual integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).

“Nunca fueron investigados. No hubo investigación. Solo hubo el descargo de sus inmuebles durante el ejercicio de juez en Ucayali. Se le solicitó que presente sus descargos, pero se tenía que verificar”, sostuvo el fiscal.

#Ahora. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realiza tutela de derechos solicitada por fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova para dejar sin efecto disposición que abre diligencias de investigaciones preliminares en su contra por enriquecimiento ilícito. pic.twitter.com/GiLEJlJ4mr — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 5, 2020

Además, recordó que en la investigación pasada, tampoco estuvieron comprendidos los hermanos, los hijos y vehículos adquiridos en el lapso de su desempeño en las instituciones de administración de justicia. Recordó que Arce Córdova trabajó desde los 25 años en el Poder Judicial, pasando por diversas instancias y luego pasó al Ministerio Público.

“Es cierto que hubo una denuncia en 2017, donde la fiscalía dispone solicitar a Luis Arce remita un informe de descargo. En ninguna parte de esta primera disposición se dispuso abrir una investigación (preliminar). Mientras que, la segunda disposición del 2018, se resuelve que no había mérito para abrir investigación preliminar. Es decir que los hechos no han sido investigados. sino que recién en enero del 200 es que se dispone iniciar las investigaciones preliminares”, abonó en explicación.

Gonzales Rodríguez dijo además que, en este caso, no corresponde un “reexamen” pues eso solo se podría aplicar cuando hay un pronunciamiento que haya adquirido la calidad de “cosa decidida”.

“El Ministerio Público solicita que esta pretensión vía tutela sea declarada infundada por carecer de fundamento fáctico y jurídico”, alegó.

-Es arbitrario-

El abogado Alexander Gonzáles Orbegozo, defensa legal de Luis Arce, solicitó la nulidad de la disposición emitida por la fiscalía de la Nación en enero último, ya que “los hechos plasmados en esta disposición son los mismos hechos que el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez ya había analizado”.

“¿Qué concluyó? No haber mérito para abrir investigación preliminar contra Luis Arce Córdova. En la fundamentación de la nueva disposición se señala lo siguiente, que el enriquecimiento ilícito se realiza en base a la denuncia de Carlos Sosa, por tener bienes muebles e inmuebles en alto valor comercial y viajes que no guardan relación con sus ingresos. Pero esto ya fue analizado por Sánchez Velarde”, dijo el abogado.

Afirmó que anteriormente sí se realizó una investigación de los inmuebles de su patrocinado y en base a ello se resolvió.

Así mismo, señaló que como defensa no se está pidiendo que no se investigue, sino que se adecúe la decisión del Ministerio Público, pues si se alegan nuevos hechos, entonces corresponde un reexamen. Remarcó que cuando su patrocinado fue investigado anteriormente, “el fiscal dijo que en ese momento no había elementos para determinar que exista un delito de enriquecimiento”.

“Yo no digo que no se investigue, que se investigue, pero en todo caso que se investigue de manera adecuada, respetando la ley”, anotó,

El juez de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, dejó el caso al voto e informó que resolvería el caso en el plazo de ley.