Tomás Gálvez reincorporará a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular

En las próximas horas, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dará cumplimiento a la reincorporación de Luis Arce Córdova, como fiscal supremo titular. Así lo confirmó en declaraciones a El Comercio, el titular del Ministerio Público.

Gálvez detalló que ya fueron notificados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la rehabilitación del título de Arce Córdova como fiscal supremo titular.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Ya notificaron (desde la Junta Nacional de Justicia), ahora vamos a sacar la resolución y mañana (jueves) debe publicarse y el viernes lo estamos incorporando”, explicó.

De otro lado, Gálvez Villegas informó que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) que se desarrolló la mañana de este miércoles no fue para elegir al nuevo fiscal de la Nación, sino para analizar la situación de la inhabilitación Delia Espinoza.

“No, para eso no se ha convocado (la Junta de Fiscales Supremos) y no se ha hablado de eso, solo para evaluar la situación de la inhabilitación de la doctora Delia (Espinoza)”, sostuvo.

Fuentes del MP señalaron que Gálvez sí trató que la Junta de Fiscales Supremos evalúe ese escenario, pero sus colegas le indicaron que no era el momento, ya que primero se debía definir la situación de Espinoza.

Luis Carlos Arce Córdova se reincorporaría como fiscal supremo titular este viernes, anunció el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Como se recuerda, la semana pasada, el Congreso de la República inhabilitó para el ejercicio del cargo público a Espinoza Valenzuela, por un plazo de diez años.

El fiscal de la Nación interino comentó además que aún no se ha tomado una decisión sobre el tema, por lo que seguirán analizándolo en la JFS. Este viernes habría otra reunión de la dicha instancia.

“Bueno, se ha quedado que vamos a seguir evaluando, revisando la normatividad y la jurisprudencia para tomar una decisión oportunamente, que debe ser el próximo año, pero, de momento, no se ha decidido nada”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cuándo sería la elección del próximo fiscal de la Nación, indicó que eso se daría también el próximo año. Ello, debido a que antes deberán definir cómo tomarán la inhabilitación de Espinoza Valenzuela.

“Sería el próximo año (la elección de un nuevo fiscal de la Nación) y de acuerdo a lo que se decida en la Junta también”, expresó.

Espinoza Valenzuela ya anunció que interpondrá un recurso judicial en contra de su inhabilitación por parte del Congreso.

La fiscal Delia Espinoza dijo que este Congreso busca doblegarla. / Victor Vasquez

Fuentes del Ministerio Público señalaron que la JFS no podría elegir a un nuevo fiscal de la Nación, puesto que para ello Espinoza Valenzuela tendría que estar destituida y no solo inhabilitada.

Un caso similar ocurrió con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue también inhabilitada por el Congreso. Sin embargo, retornó a su cargo de fiscal suprema titular vía una medida judicial al determinarse que había sido ilegalmente sancionada.

También está como antecedente la decisión de la JFS, adoptada en mayo del 2024, que mantuvo como interino al fiscal supremo, Juan Carlos Villena, luego de que Patricia Benavides fue destituida por la JNJ.

La decisión se tomó debido a que Benavides interpuso una reconsideración contra su destitución, la misma que fue ratificada. Recién entonces, la JFS dio pase a la elección del nuevo fiscal de la Nación, siendo electa Delia Espinoza, quien ahora está inhabilitada.

Esto fue confirmado por Tomás Gálvez, quien explicó que era precisamente el punto central del debate sobre Espinoza Valenzuela, ya que solo está inhabilitada.