EN VIVO | Fiscalía desistió de pedido de prisión preventiva para Gabriel Prado

Después de haber dispuesto la prisión preventiva por 18 meses contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro, el juez Jorge Chávez Tamariz tenía previsto esta tarde evaluar si ordenaba esa misma medida contra el ex gerente de Emape Gabriel Prado, investigado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

Sin embargo, ni bien comenzó la audiencia, la fiscalía anunció su decisión de desistir del pedido. Eduardo Roy Gates, abogado de Prado, se mostró conforme y aseguró que su defendido "continuará colaborando con la investigación".

Inicialmente, la fiscalía había solicitado que a este ex funcionario municipal se le varíe la comparecencia restringida que actualmente tiene por la medida de prisión preventiva por 36 meses como parte de la investigación por los aportes que las empresas Odebrecht y OAS dieron para la campaña contra la revocatoria y el intento de reelección de Villarán.

Se informó que el fiscal Carlos Puma tomó esa medida teniendo en cuenta los "nuevos elementos de convicción". En estos momentos, el juez evalúa la situación legal de los otros implicados en el caso.

A Prado, quien también fue gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, la fiscalía le imputa haber sido el encargado de crear una cuenta offshore en la Banca Privada de Andorra, la cual iba a ser utilizada para que se depositen dinero de procedencia ilícita de Odebrecht.

Gabriel Prado ha negado las imputaciones de la fiscalía. Reconoce que hay una cuenta a su nombre en Andorra, pero asegura que él no la abrió ni nunca recibió ningún aporte en esa cuenta.

El domingo pasado el programa Cuarto Poder difundió un audio en la que conversan Prado, Susana Villarán y José Miguel Castro. Allí Prado hace reclamos sobre la cuenta de Andorra y también se escucha a la ex alcaldesa expresar su preocupación porque se llegue a conocer que ella y José Miguel Castro solicitaron “tres palos verdes” (US$3 millones) a Odebrecht para la campaña por el No a la revocación.

Prado indicó al citado dominical que entregó el audio a la fiscalía en marzo pasado, pero como no fue considerado decidió hacerlo público. Según su versión, pidió reunirse con Villarán y Castro días después de que, en setiembre del 2017, se diera a conocer que una cuenta a su nombre había sido abierta en agosto del 2013 en la Banca Privada de Andorra.

Cabe mencionar que en su declaración ante la fiscal peruana Geovana Mori en Curitiba (Brasil) el 25 de abril, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó que la empresa dio US$3 millones para la campaña del No a la revocación en el 2013.

Barata precisó que de ese monto, US$1 millón fue entregado directamente a Castro en Lima, pero que inicialmente la constructora coordinó la apertura de una cuenta en Andorra. Acotó que el acto se concretó el 9 de agosto del 2013, a nombre de Gabriel Prado Ramos.