Fiscalía encontró agenda y recibos en casa de Susana Villarán

Una agenda, recibos y discos con información financiera es lo que el equipo especial de la fiscalía que investiga el Caso Lava Jato encontró durante el allanamiento del inmueble de la ex alcaldesa Susana Villarán en la playa Arica, en Lurín.

La diligencia fue parte de la investigación sobre el supuesto aporte de US$3 millones que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS hicieron para la campaña contra la revocación de Susana Villarán del 2013.

Entre lo hallado hay un recibo de una transferencia interbancaria realizada el 23 de junio del 2016 desde una cuenta en dólares de José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue gerente general de la gestión de Villarán. El monto debitado a Castro, de US$1.000, fue traspasado a una cuenta en dólares a nombre de Villarán.

El voucher lleva una anotación escrita con lapicero que dice: “Cuadro José Miguel 1ª cuota de 6,000”.

Castro, considerado el brazo derecho de Villarán durante su gestión en la Municipalidad de Lima, ha sido señalado por la fiscalía como el supuesto nexo entre Odebrecht y OAS para los aportes para la campaña por el No a la revocación.

Durante las tres horas y media de labor del equipo de fiscales, integrado por Marcial Páucar, Luis Ballón y Sergio Jiménez, se confiscó una agenda pequeña con varias referencias.

En una de las páginas se lee: “*Ninguna concesión hemos recibido coimas. Ninguna prueba. Testimonio nada. *No interrumpir mientras te sacan la m… *Preparar Reuniones Amado Enco, Duverly [sic], Lama”.

Amado Enco sería por el procurador anticorrupción; Duverly sería por Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, y Lama haría referencia a Héctor Lama, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

En otra página está anotado: “Insistir no hemos recibido coimas, concesiones. Concesiones 1. Rutas. 2. Vía Expresa. 3. Periférico Vial (MTC), 4. La Molina Angamos”.

Asimismo, se hallaron 25 tarjetas de presentación, entre ellas dos de ex directivos de OAS, constructora que según Valdemir Garreta habría aportado US$1 millón para la campaña por el No a la revocación. Al lado de los nombres de los ex directivos hay anotaciones y números de teléfonos cuyos trazos serían evaluados por peritos grafotécnicos.

También se ha incautado la laptop de Susana Villarán, varios discos compactos, en los que estaría grabada información de la municipalidad, y un disco con el rótulo “Finanzas”.

Según fuentes de El Comercio, la operación se realizó en el departamento 301 del mencionado edificio de la playa Arica, donde la burgomaestre fue notificada personalmente por el fiscal Páucar, pasadas las 8 de la noche del último jueves.

Este Diario se comunicó ayer en la tarde con José Miguel Castro, quien se comprometió a responder horas después sobre la transferencia bancaria que realizó a Villarán. Hasta el cierre de esta edición, no atendió nuestras llamadas.



Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, no accedió a nuestras solicitudes para ser entrevistado.

