Un equipo del Ministerio Público, dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, incauta la casa del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, ubicada en la calle Fernando Castrat, en Surco. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes que habría realizado la constructora Odebrecht a su campaña en el 2011.

La diligencia se realiza una semana después de que Humala y Heredia salieran en libertad, luego de que el Tribunal Constitucional revocara la orden de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra en julio del año pasado.

La orden de la incautación fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Fuentes de la fiscalía señalaron que, además de la vivienda de Ollanta Humala, serán incautadas otras cuatro viviendas. Las direcciones son: Av. Loma Hermosa 328-332 (Surco); Los Zafiros 276, dpto. 105, La Victoria; el lote 3 de la parcela C 26, predio Las Salinas, en Lurín; y el jirón Velero 595, urbanización Club Campestre Las Lagunas de La Molina. Esta última está a nombre a Rocío Calderón de Vinatea, amiga de Nadine Heredia.

De acuerdo a las fuentes de la fiscalía, luego de que se incauten los inmuebles, estos se entregarán al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que depende del Ministerio de Justicia.

Anoche, en el programa de TV “Cuarto Poder”, el ex jefe de Estado negó que su campaña en el 2011 haya sido financiada en parte por la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, indicó que el recibir un aporte y no declararlo no constituye un delito en el Perú.

“¿El aporte de campaña es delito o no? Si no es delito en realidad no hay nada que hacer. Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña y ojalá que esto no sea para tapar todos los actos de corrupción que están en la fiscalía anticorrupción”, dijo Ollanta Humala.

“El aporte de campaña no es delito. Nosotros hemos señalado siempre que no hemos recibido ese aporte, pero tenemos que ponernos bajo la hipótesis del fiscal [Germán Juárez Atoche]”, añadió.

Humala Tasso reconoció que el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder es el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, les recomendó a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre. Aunque precisó que ello no significa que se haya dado un acto de corrupción.

Al ser consultado sobre por qué acudió a la casa de Marcelo Odebrecht en Brasil tras ser elegido, Ollanta Humala respondió que él asistió a un encuentro de empresarios y que no sabía que este tenía como sede la vivienda del ex CEO de la constructora.

“Yo no tenía conocimiento de que era la casa de él [Odebrecht]. Hay otros presidentes que llevan empresarios en el avión presidencial, yo no lo he hecho jamás”, dijo en aparente referencia al ex jefe de Estado Alan García, quien viajó con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

Ollanta Humala sostuvo que hasta el momento Barata no ha entregado pruebas que demuestren que él o su esposa recibieron dinero de Odebrecht. “Hasta ahora no han presentado pruebas, la presunción de inocencia es vulnerada por la sospecha”.