La Fiscalía de Lavado de Activos iniciará esta semana las gestiones para interrogar al ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien se encuentra en Bahía (Brasil), como parte de sus investigaciones a la ex candidata Keiko Fujimori y al ex presidente Ollanta Humala.

Fuentes de este Diario comentaron que los requerimientos para recoger el testimonio de Barata -en calidad de testigo- ya se encuentran en el Ministerio Público de Brasil. Serán las autoridades brasileñas las que definirán la fecha y el lugar en donde se desarrollará la diligencia.

La defensa de Barata comentó días atrás a El Comercio que su patrocinado está dispuesto a dar su testimonio a la fiscalía. El ex representante de Odebrecht en el Perú tiene un acuerdo de colaboración eficaz, suscrito en Brasil, que lo obliga a no dar información errada o inexacta.

Este interrogatorio cobra mayor relevancia luego de que Marcelo Odebrecht dijera a la fiscalía peruana que Jorge Barata es quien puede precisar si aportaron a campañas de políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alan García. "Con seguridad apoyamos a todos", dijo el ex ceo de la constructora.

Las fuentes señalaron que la coordinación será a través del fiscal brasileño Orlando Martello, del equipo de investigación de Lava Jato en Curitiba. Fue Martello el intermediario de sus pares peruanos para que se lleve a cabo la pasada interpelación a Marcelo Odebrecht.

Los dos fiscales que han solicitado interrogar al ex representante de Odebrecht en el Perú son Germán Juárez y José Domingo Pérez, quienes investigan a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, respectivamente, por presunto lavado de dinero.

Cabe precisar que la fiscalía brasileña retornará oficialmente a sus labores el lunes 8 de enero, de modo que a partir de la próxima semana se podría tener una fecha estimada del interrogatorio.

Semanas atrás, la Fiscalía de Lavado acordó con la defensa de Jorge Barata que brinde su declaración en calidad de testigo en las diferentes investigaciones que tiene. Entre ellas, la de Humala y Fujimori.

