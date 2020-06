El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, presentó este martes 23 de junio un recurso de casación contra la resolución del Poder Judicial que rechazó, en segunda instancia, el pedido de prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

El pasado 12 de junio, La Sala Penal Anticorrupción declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, mediante el cual se solicitó la variación de la medida de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva contra el exsocio de Pedro Pablo Kuczynski en la empresa Westfield.

El Equipo Especial ha solicitado que se imponga la medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses contra Sepúlveda Quezada, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

Sepúlveda consideró que el recurso interpuesto por el fiscal Vela Barba responde a una acción “persecutoria” en su contra.

“Esta es una acción más, persecutoria, no investigativa, de la fiscalía. Yo ya tengo dos fallos más a mi favor que dicen que puedo seguir en libertad; sin embargo, esta obsesión que al final yo no sé en qué se basa, en egos, no sé, pero es claramente una cacería”, afirmó este miércoles en una entrevista a Canal N.

El empresario, además, manifestó nunca haber sido socio de la compañía Westfield Capital y sostuvo que, pese a haber estado a disposición de la investigación en su contra, aún no ha sido llamado a declarar.

“Llevo más de dos años tratando de colaborar y los últimos 120 días he estado en el país, esperando que tomen mis declaraciones, que reciban mis papeles y la sorpresa fue que me han citado para declarar no en el caso Westfield, sino en el caso de Alejandro Toledo como testigo, en el que me he convertido en un testigo importante en 24 horas, el último día de mi permanencia en el Perú”, indicó.