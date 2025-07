Fiscalía investiga audio que menciona a congresista Hilda Portero: “No te preocupes ah, acá ya está tu parte asegurada”

De esta manera la congresista de Acción Popular (AP), Hilda Portero, presentaba a su invitada Rosa Nelly Urbina Novoa, presidenta de la Cámara Peruana de Fertilizantes y Productos Orgánicos- Capefo Perú, durante una visita a una localidad de Ferreñafe (Lambayeque) el 11 de junio del 2022, cuando presidía la Comisión Hambre Cero del Congreso de la República.

Aquel día, la parlamentaria y la empresaria llevaron sacos de fertilizante orgánico que fueron repartidos entre las personas que participaron de la reunión de la sesión descentralizada que tenía previsto llevarse a cabo los días 10 y 11 de junio.

No obstante, solo se sesionó el 10 de junio, donde Urbina Novoa fue ponente y estuvo en la mesa de honor; y el 11 de junio se realizó la visita una localidad ferreñafana y donde se habría comercializado los productos.

Congresista Hilda Portero y Rosa Urbina

La mujer de blusa blanca que sonríe en la foto junto a la congresista Hilda Portero es Rosa Nelly Urbina Novoa, presidenta Capefo Perú, una entidad sin fines de lucro dedicada a la representación del comercio, producción y servicios de acuerdo a su partida registral.

Debido a este hecho, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la congresista Hilda Portero, por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Ello, por presuntamente haber permitido que la citada empresaria realice la venta de sus productos durante la actividad parlamentaria a cambio de un presunto incentivo, de acuerdo a la disposición fiscal obtenida por El Comercio.

Investigación a congresista Hilda Portero (Acción Popular), en tesis de la Fiscalía de la Nación.

Esto, ha sido relacionado a un audio entregado a la fiscalía por un Testigo Protegido identificado con Código TP 02-88-2024/AEIDC, donde se escucha a dos personas -que en ese momento trabajaban en como personal parlamentario de la Comisión Hambre Cero- comentar un incidente ocurrido aquel junio del 2022, donde se menciona a la congresista.

De acuerdo con el acta de transcripción de octubre del 2024, realizada por la fiscalía, durante el evento del 11 de junio del 2022, la congresista habría indicado a su personal de nombre “Miguel” que dejara de grabar la actividad, a fin de que no quedase registrado la presunta venta de productos que habría llevado Urbina Novoa. Luego de ello, de acuerdo a la hipótesis fiscal y citando el audio, “la empresaria Urbina Novoa (sindicada en el audio como ‘flaquita’) se habría acercado a la parlamentaria Portero López y le habría dicho: ‘No te preocupes, ah, acá ya está tu parte asegurada’ [que correspondería a un beneficio económico]”.

“Ah, ya te comento qué pasó ese día. (inteligible) esto cuesta tanto, y yo le digo a Karina, eso creo que no debería grabarlo Moisés, porque eso es un tema que ni se debería tratar acá con la congresista acá presente. Entonces ya, Karina le dijo a Portero y Portero le dijo a Moisés que ya no grabe esa parte, ya esa parte ya no lo estaban grabando y de ahí esta flaquita, se acerca y le dice a Portero, yo estaba detrás de Portero con Karina, le dice no te preocupes ah, acá ya está tu parte asegurada (risas) yo me quedo mirando a Karina y le digo, qué hay Karina, va a llevar su caja de paltas, su caja de zapallo loche, me dice yo no sé nada Jean Cario, yo no sé nada (inteligible).” Audio entregado a la fiscalía

Otro hecho es que el fertilizante, que supuestamente fue llevado para repartir como “donación”, de acuerdo a fotografías y videos de la actividad parlamentaria en Ferreñafe, muestran que varios de estos llevaban el logo y dirección de la empresa Green Trade Company S.A.C, sociedad constituida por familiares de Urbina Novoa.

Caso Hilda Portero

“El 11 de junio de 2022, en el segundo día del evento, a pesar de que estaba prevista la capacitación de los pobladores del sector, la presidenta de la Capefo, Rosa Urbina Novoa [quien había sido invitada como ponente para el 10 de junio del 2022], habría realizado la venta de sus productos fertilizantes orgánicos durante el evento, con la anuencia de la entonces presidenta de Comisión Hambre CeroTHilda Marleny Portero López.” Señalamiento del Ministerio Público

La investigación, iniciada en febrero del 2025, se había mantenido en reserva. Esto, hasta los primeros días de julio cuando, a través de su abogado José Luis Francia, la congresista de Acción Popular presentó una tutela de derecho ante el Poder Judicial (PJ) para que se ordene al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación que “excluya definitivamente“ el Acta Fiscal de Visualización, transcripción y toma fotográficas del contenido de la información contenida en USB con la conversación de WhatsApp y grabación entregada por el testigo protegido.

Y, como consecuencia de la exclusión, la parlamentaria solicitó que se ordene la “inutilización” de la información para los posteriores actos investigativos, y la adecuación de la disposición fiscal N° 1, de fecha 21 de febrero del 2025 -que dio inicio a la investigación- pues señaló que se están vulnerando sus derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de la legitimidad de la prueba.

Caso Hilda Portero

De acuerdo con sus argumentos, la actual investigación se inició a consecuencia de información de contenido penal hallada en otra carpeta fiscal, cuando se encontró una conversación de los exservidores parlamentarios del Congreso de la República Marie Emely Silva Uriarte y Jean Carlos Gallegos Fernández.

No obstante, según la defensa legal de Portero López, en sus declaraciones brindadas en ante la fiscalía de la Nación, Gallegos Fernández dijo que no autorizó la grabación y Silva manifestó que “no puedo precisar” quién hizo la grabación de la referida conversación en la que se aludía a la congresista.

Por ende, señaló, debido a que los interlocutores no han reconocido haber grabado el audio, este fue introducido por un tercero -el testigo protegido- y por tanto se habría vulnerado la “inviolabilidad de las comunicaciones”.

Audio incluido en investigación a la congresista Hilda Portero (Acción Popular), en tesis de la Fiscalía de la Nación.

Hilda Portero forma parte de la larga lista de congresistas que ingresaron por Acción Popular (AP) que vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Hasta la fecha, cerca de 15 congresistas de dicho partido fueron incluidos en los casos “Los Niños” 1 y 2, así como los conocidos como “Mochasueldos”.

Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López, Juan Carlos Mori, Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola, Edwin Martínez, Karol Paredes, Silvia Monteza, Wilson Soto y José Arriola están incluidos en la lista de los acciopopulistas investigados e incluso, algunos ya fueron pasibles de Denuncia Constitucional por parte del Ministerio Público.

Precisamente, Rosa Nelly Urbina Novoa, presidenta Capefo Perú, es una visitante de los despachos de los congresistas de Acción Popular, así como de las oficinas de la bancada desde el 2022, tal como se visualiza en el reporte de visitas electrónicas del Congreso.

Rosa Urbina ha visitado los despachos de congresistas de Acción Popular y de dicha bancada, desde el 2022.

Testigos reconocieron su voz en declaración ante la fiscalía. Uno de ellos autorizó su uso

De acuerdo al acta de las declaraciones de los exservidores parlamentarios Marie Emely Silva Uriarte y Jean Carlo Gallegos Fernández, ambos reconocieron su voz. E incluso, Silva Uriarte autorizó a la Fiscalía de la Nación el uso del audio aludido.

En su declaración del 17 de marzo del 2025, Gallegos Fernández, confirmó al Ministerio Público reconocerse como la “voz masculina 1”; no obstante, señaló que no recordaba el contexto” de la conversación y que tampoco recordaba a quién se refería como la señalada “flaquita” que se habría acercado a la congresista Portero. Además, reconoció a su interlocutora del audio como Marie Emely Silva señalada “Voz femenina 1”.

Consultado en su declaración, sostuvo que al ser la Comisión Hambre Cero una Comisión Multipartidaria, se invitaron a los congresistas Integrantes de la Comisión y a las autoridades locales.

Caso Hilda Portero

También relató que no fue el día 10 de junio que se realizaron las “donaciones”; sino el día 11 de junio del 2022, y allí se abordaron temas que señalaban las propiedades de los fertilizantes que vendía la empresa Green Company y que todo era “coordinado por la señora Urbina”.

Una vez concluido el evento y que se regalaron productos de manera gratuita, afirmó, la empresa Green Company empezó a vender fertilizantes y abonos.

A esta actividad, dijo, acudieron servidores parlamentarios, la congresista Portero, los “expositores de la empresa Green Company” que llevó Urbina Novoa y la misma Urbina.

“Se abordaron sobre las propiedades de los abonos y fertilizantes de la empresa Green Company, todo los relacionado a los productos de la referida empresa y al término se efectuaron la entrega de manera gratuita de los fertilizantes de la empresa. El día 12 de julio nos fuimos al distrito de Loche-provincia de Ferreñafe (….) ahí la empresa Green Company también fue y llevó tomates, abonos, fertilizantes, y se llevó a cabo una reunión en la plaza donde se entregó de forma gratuita a los concurrentes tomates, los abonos y fertilizantes, y cuando se terminó de hacer la entrega de estos, la empresa Green Company empezó la venta de los fertilizantes y abonos” Jean Carlo Gallegos Fernández, exservidor de la Comisión Hambre Cero.

En una pregunta posterior, agregó, el 12 de junio acudieron a la localidad de La Loche y allí la empresa Green Trade Company no vendieron, “pero sí se ofrecieron sus productos” y lo que llevaron fue para donar.

Caso Hilda Portero

Diez días después de la declaración de Gallegos, el 27 de marzo, declaró Silva Uriarte quien señaló haber participado de la sesión descentralizada en Lambayeque, pero solo el día 10 de junio, más no el 11 de junio del 2022.

Así también reconoció que fue ella quien cursó la invitación a Urbina Novoa, no obstante aseguró que lo hizo porque la empresaria y presidenta de Capefo ya había participado en otras sesiones de la Comisión Hambre Cero. Además, su nombre fue mencionado por otro funcionario que trabajaba en el despacho de la congresista Portero.

Aseguró que la acciopopulista “sí tenía conocimiento” que Urbina Novoa iba a participar de la sesión descentralizada en Lambayeque, región por la cual fue elegida congresista.

Al ser consultada, relató que en la sesión descentralizada del 10 de junio del 2022, Urbina llegó con “ingenieros” de Capefo que no estaban en la lista de ponentes, pero que al final participaron y que ello habría sido por disposición de la congresista.

Agregó que durante la exposición de aquel día, los representantes de Capefo “ofrecieron e indicaron los precios de sus productos e incluso hicieron la comparación de sus productos con los productos inorgánicos”.

Aseguró que tomó conocimiento por sus compañeros de trabajo que el día 11 de junio del 2022, los representantes de Capefo habrían vendido productos orgánicos durante la visita a una localidad de Ferreñafe.

“Sí, eso me comentaron mis compañeros Gean Carlo y Karina Amaya, además para eso fueron porque en la audiencia del 10 de junio del 2022, ellos dieron muestras gratis de sus productos y al día siguiente indicaron que irían.” Marie Emely Silva Uriarte, exservidora de la Comisión Hambre Cero

Al ser consultada sobre algún “incidente” ocurrido en la visita de comisión a Ferreñafe, Silva aseguró que Jean Carlo Gallegos les comentó que se había llevado con éxito el evento del 11 de junio del 2022 y “que había escuchado una retribución, pero fue muy pasajero”. No obstante, indicó que posterior a ello, volvieron a conversar del tema por teléfono.

Precisamente, al ser preguntada por la grabación de una conversación entre ella y Gallegos, reconoció ser la “Voz femenina 1”, pero que no podía precisar si la referencia a “flaquita” era su colega Amaya o Rosa Urbina.

Finalmente, al ser consultada por el representante del Ministerio Público, Silva Uriarte autorizó el uso de la grabación de las diligencias que viene realizando la Fiscalía de la Nación.

Caso Hilda Portero

Rosa Urbina: “Si me hubiera ido como empresa quizás hubiera fomentado venta, pero he ido como Cámara de fertilizantes orgánicos”

El Comercio se comunicó con Rosa Nelly Urbina Novoa, presidenta de la Cámara Peruana de Fertilizantes y Productos Orgánicos- Capefo Perú, quien rechazó haber realizado ventas con la anuencia de la congresista Hilda Portero, en junio del 2022, como investiga la fiscalía.

Señaló que la organización sin fines de lucro Capefo fomenta diversos “productos orgánicos con todas las empresas” y que además, regalan a los agricultores.

“(¿Usted no preció sus productos, como dicen los testigos, para una posterior venta o venta inclusive en ese mismo día?) No, señorita. No he hecho…porque como le repito, no me he ido como empresa. Si me hubiera ido como empresa quizás hubiera fomentado venta, pero he ido como cámara de fertilizantes orgánicos. Y no solamente con una autoridad que es la congresista Marleny. He venido con muchos congresistas y he venido con muchos alcaldes y hasta el día de hoy voy fomentando, ¿no? Estoy, por ejemplo, por la selva, estoy y sigo fomentando y regalando productos ahí.” Rosa Urbina Novoa, presidenta de Capefo

Afirmó que su participación en la sesión descentralizada de la Comisión Hambre Cero, presidida por la congresista Hilda Portero, realizada el 10 y 11 de junio del 2022, fue por invitación de la exservidora Marie Silva Uriarte. Indicó que fue en esa actividad que recién conoció a la congresista.

“Me hace la invitación formal, entonces yo agarro y me voy al Congreso, ¿no? En el Congreso estaban reunidos todas las partes del Ministerio de Agricultura, de la FAO (…) no recuerdo bien la fecha, pero ya bueno, le comento… Ahí la señorita se me acerca y me dice, ‘hola, amiga, tú eres la presidenta de la Cámara’, y me dice, ‘vamos a tener un evento en Lambayeque ¿podrías apoyarnos con una charla?’ Sí le digo, con todo gusto, pero envíame una invitación formal y me dijo te llamo en esos días. Efectivamente me llamó y me dijo que se iba a comunicar conmigo y yo le escribo y le digo señorita envíeme la invitación formal por correo y por este medio y me envío”, explicó la empresaria.

Caso Hilda Portero

Urbina Novoa dijo que ya fue a declarar por este caso ante la fiscalía y allí entregó mensajes y audios para mostrar que la invitación la cursó la extrabajadora de la referida comisión, asegurando que ahora Silva Uriarte es quien las está implicando en estos hechos, por lo que anunció que tomaría acciones contra esta última al considerar que se trata de una “difamación”.

Sin embargo, al ser consultada reconoció que su hijo mayor tiene una empresa de fertilizantes orgánicos llamada Green Trade Company; y que productos de esta fueron regalados los días del evento.

“(¿De dónde provino el fertilizante que se obsequió en los días de la sesión descentralizada? Los fertilizantes nos obsequiaron. (¿Quién?) Dos empresas, que fue la empresa de mi hijo, Green Trade y la Agromen, que es otra empresa que es a nivel de todo Ancash. E incluso él nos acompañó también allá.” Rosa Urbina Novoa, presidenta de Capefo

También admitió que durante el evento de junio del 2022, “todo se habló de los fertilizantes orgánicos, todo se habló de eso, cómo pueden echarlo, qué importancia es, cómo pueden desarrollar, nada más se habló, no se habló nada de venta”.

“(¿Y usted no considera que ahí hay un conflicto el que usted represente (a la Cámara) y también promueva para que después también su hijo venda precisamente lo que usted promueve?) Señorita, no necesitamos promover. Nosotros siempre regalamos, como les repito, no solamente con esa autoridad, con un montón, porque, ¿cómo le puedo decir? Como educamos a los agricultores, nosotros los educamos que sí hay otras alternativas”, dijo.

Al ser consultada sobre la versión de otro exservidor de la comisión, Jean Carlo Gallegos, quien dijo en su declaración que la empresa de su hijo realizó ventas el día del evento, Urbina dijo desconocer las razones.

“Por eso, yo no lo conozco, por eso yo le dije a la fiscal, que no sé por qué este joven dice, porque yo a él no lo conozco, no he hecho trato con él, no, nada”

Posterior a la conversación, Urbina Novoa nos hizo llegar pantallazos de conversaciones con con Silva Uriarte.

Caso Hilda Portero

Abogado de Portero señala que audio investigado es de terceros y lo calificó de “un chisme”

En diálogo con El Comercio, Luis Francia, abogado de la congresista Hilda Portero aseveró que su patrocinada no es la autora del audio; sino terceras personas, por lo que calificó su contenido como “un chisme”.

Reconoció que la fiscalía de la Nación se encuentra investigando a su patrocinada por estos hechos, pero negó que exista alguna irregularidad.

“Lo que indica la fiscalía es que hay un audio, lo que no le dice es quién ha grabado; es una tercera persona que ha grabado, supuestamente, donde aparecen terceros que están conversando. O sea, no es la congresista ni nadie, sino otras personas, es decir, un chisme, donde supuestamente dice, ‘ah, ya te guardé tu parte’. La señora Emily, que es la que supuestamente denuncia, resulta que ese día no estuvo presente.” Luis Francia, abogado de la congresista Hilda Portero

En esa línea, explicó que la investigación contiene la denuncia de la exservidora Emely Silva, ya que fue “expectorada” de la Comisión Hambre Cero, pues la congresista Portero detectó que la extrabajadora del Congreso, que no era personal de confianza de la acciopopulista, se dedicaba a visitar ministerio en horas de trabajo congresal.

Aseguró que han presentado su récord de visitas de la denunciante ante el Ministerio Público.

Caso Hilda Portero

Además, afirmó que Silva no estuvo presente el día 11 de junio del 2022, donde se habría producido la presunta venta durante la sesión descentralizada en Lambayeque. Por lo que, sobre el fondo de la investigación, el abogado aseveró que no se realizaron ventas los días 10 y 11 de junio del 2022, como lo investiga la fiscalía.

“(Sobre el fondo de la investigación) Son reuniones que no se han hecho una sola vez, se han hecho muchas veces, con ocasión de la Comisión Hambre Cero. En esa oportunidad se convocó a un grupo de personas, y Capefo es la Cámara Peruana de Comercializadores de Fertilizantes Orgánicos, que aglutina no solamente una empresa, son muchas empresas. Y esas muchas empresas lo que hacen, aprovechando este tipo de oportunidades, como en este caso, es capacitar a los agricultores, obsequian sus productos. Eso es todo lo que ha pasado. Nadie ha vendido ni un saco. Absolutamente todos, la señora Emely y el señor Jean Carlo, todos ellos han reconocido que se ha obsequiado, que se ha regalado, no se ha vendido.”

El abogado de la congresista Hilda Portero dijo no saber que el fertilizante orgánico y los productos que se regalaron los días a la actividad parlamentaria, provenían de la empresa del hijo de Rosa Urbina Novoa.

“(¿Usted tiene conocimiento que una de esas empresas es precisamente la de su hijo? No. ¿Y le han dicho a usted quién donó el fertilizante que se regaló? No. Mire, señorita periodista, la Cámara aglutina a una serie de empresas, ¿no? Es como la Capeco, no solamente es una empresa. Son múltiples empresas de construcción que se aglutinan en torno a Capeco, y este Capeco es igual. Entonces no es que promocione a la empresa de su hijo, así no es”, expresó.

Aseguró que diversos testigos han señalado a la fiscalía que los productos fueron obsequiados, por lo que consideró que la investigación sería archivada.

El Comercio también buscó la versión de la congresista Hilda Portero, quien no respondió a nuestra comunicación. No obstante, se recibió la llamada de Abelardo Delgado, quien se presentó como asesor de prensa de la acciopopulista.

“Ella era, porque ya no lo es, era la presidenta de la Comisión especial Hambre Cero, y ella llega al evento en la Cámara de Comercio de ahí de Lambayeque, donde la señora Urbina era o es, la presidenta. La congresista llega, pero todo el contacto…pero la palabra convenio no existe, porque los congresistas no pueden aceptar ningún convenio ni pueden aceptar ninguna donación porque eso es delito”, señaló.

Aseguró que la congresista “no tiene nada qué ver” en el caso que viene siendo investigado.