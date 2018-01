Fiscalía investiga a Nadine Heredia por presunta evasión tributaria

El fiscal especializado en delitos tributarios Fredy Vizcarra viene investigando de forma preliminar a la ex primera dama Nadine Heredia por presunta evasión tributaria, luego de que se detectara que no habría declarado algunas compras realizadas durante los viajes oficialices junto a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala.

De acuerdo con información del diario “Correo”, el magistrado Fredy Vizcarra, de la Fiscalía de Delitos Tributarios, inicio esta pesquisa y, en ese sentido, ya solicitó también mayor información al respecto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Sin embargo, también se advierte que el pedido a este organismo ─realizado por el fiscal Vizcarra hace varias semanas─ todavía no ha sido respondido.

La información requerida es importante para lograr concluir la primera etapa de la investigación.



Consultado por este caso, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, refirió que no se encuentran preocupados por esta nueva investigación.

Pedraza añadió que se cuenta con "toda la documentación" de las compras de Heredia.

Cabe precisar que actualmente la ex primera dama cumple 18 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

MÁS EN POLÍTICA:

Héctor Becerril: “Kenji Fujimori creyó que su apellido le daba patente para hacer lo que quería” ►https://t.co/RAHliUT6Pp pic.twitter.com/2QDS1BvM0I — Política El Comercio (@Politica_ECpe) 31 de enero de 2018