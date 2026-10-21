La decisión, contenida en la Disposición N.° 424-2026-MP-FN-1.° FSUPR.P, del 20 de octubre de 2026, dejó sin efecto el archivo dispuesto el 6 de febrero de este año por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Tras ello, la fiscalía deberá realizar las diligencias pertinentes en un periodo de dos meses y emitir un nuevo pronunciamiento contra la procuradora general del Estado.

¿Por qué está denunciada la procuradora general?

La denuncia fue presentada por Geisel Grandez Grandez, quien cuestionó que Caruajulca –designada durante el gobierno castillista– no formalizó una denuncia penal contra Kelly Portalatino por el presunto uso de bienes y recursos del Congreso para realizar actividades proselitistas a favor de Perú Libre. Los hechos fueron difundidos en un reportaje del programa Cuarto Poder, titulado “Vivezas de Kelly”, el 9 de junio de 2024.

Todo esto a pesar de que el abogado de la PGE, Percy Dayan Peñaloza Arias, ya había elaborado un proyecto de denuncia penal contra la legisladora Portalatino Ávalos por presunto peculado de uso.

Kelly Portalatino, excongresista integrante de la bancada de Perú Libre, fue indicada por un reportaje de Cuarto Poder por el mal uso de recursos públicos al revelar que su asesor favorecía actividades proselitistas en horario laboral (Foto: Congreso)

De hecho, la denuncia indica que dicho borrador había sido puesto en conocimiento del director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, Mario Rafael Camacho Lazarte, y de la propia procuradora general.

Sin embargo, según consta en la denuncia de Grandez Grandez, Caruajulca descartó el proyecto de denuncia y optó únicamente por enviar un oficio de traslado de la noticia periodística a la Fiscalía de la Nación el 9 de agosto de 2024, mediante el oficio N.° D001009-2024-JUS/PGE-DAJP suscrito por su subordinado Camacho Lazarte.

Fiscalía cuestiona que solo se haya dispuesto trasladar la noticia y no presentar la denuncia penal contra la excongresista.

Trasladar un oficio no es denunciar

En el análisis jurídico, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal enfatizó que, conforme al artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, la facultad de “evaluar y formular cuando corresponda, denuncia penal contra (...) los/las congresistas de la República” constituye una atribución con la característica explícita de ser “privativas del cargo” de la Procuradora General del Estado.

El documento también advierte que la disposición anulada incurrió en una vulneración al derecho a la debida motivación. De hecho, la fiscalía cuestiona que la instancia inferior no evaluó si la procuradora realizó algún requerimiento previo de información o emitió instrucciones para la defensa del Estado, ni fundamentó por qué un simple traslado de noticia periodística firmado por un director subordinado podría equipararse al cumplimiento de su deber funcional exclusivo.

Disposición de la Fiscalía Suprema Penal que revierte el caso de la procuradora general del Estado, Maria Carhuajulca.

La disposición resuelvió que la fiscalía de origen concrete las diligencias requeridas y que se inicien investigaciones por el plazo de 60 días para poder indagar en los hechos.

Consultada por este Diario, a través de su área de prensa, la Procuraduría General del Estado indicó que el alcance de la disposición es limitado ya que resuelve una elevación de actuados. “Esto no acredita la comisión de un delito ni establece responsabilidad de la procuradora general. El caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y, una vez realizadas las diligencias, la Fiscalía deberá emitir un nuevo pronunciamiento”, indicaron.

Unidad de Investigación