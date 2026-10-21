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Procuradora general del Estado, María Carhuajulca, será investigada por la Fiscalía Suprema Penal por el presunto delito de omisión de denuncia y haber favorecido así a la excongresista de Perú Libre, Kelly Portalatino.
Procuradora general del Estado, María Carhuajulca, será investigada por la Fiscalía Suprema Penal por el presunto delito de omisión de denuncia y haber favorecido así a la excongresista de Perú Libre, Kelly Portalatino.
Por Fiorella Cubas

La Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo del fiscal supremo Boris Erasmo Olivera Espejo, declaró fundado el recurso de elevación de actuados interpuesto por el ciudadano Geisel Grandez Grandez y dispuso el inicio de una investigación preliminar por el plazo de 60 días contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca, por el delito de omisión de denuncia, al presuntamente no haber ejercido su deber en un caso que revelaba irregularidades en torno a la excongresista Kelly Portalatino.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.