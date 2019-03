Fiscalía de la Nación interrogará a ex secretario y ex asesores de Chávarry Fiscal supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez programó desde mañana los interrogatorios de las personas mencionadas por la ex asesora Rosa Venegas

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry ha negado haber tenido conocimiento de que se había ingresado a una oficina lacrada por José Domingo Pérez. (Foto: GEC)