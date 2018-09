Fiscalía peruana interroga a ex director de Contratos de Odebrecht

Los integrantes del nuevo equipo especial del Caso Lava Jato, dirigido por el fiscal superior Rafael Vela, llegaron esta mañana a la sede de la Procuraduría General de Brasil en la ciudad de Curitiba para continuar con los interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebrecht, empresa que admitió haber pagado sobornos a ex funcionarios peruanos a cambio de obras.

El fiscal Germán Juárez Atoche tiene previsto tomar el testimonio de Renato Ribeiro Bortoletti, ex director de Contratos de Odebrecht y representante del Consorcio Vías Cusco (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción y Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú) sobre los presuntos sobornos que pagó la constructora al ex presidente regional del Cusco Jorge Acurio Tito (y que este niega haber recibido) por la licitación del proyecto de mejoramiento de la avenida Evitamiento de la ciudad imperial.

La investigación por los bonos soberanos del Ministerio de Economía y Finanzas que se utilizaron en el financiamiento de la obra vial del Cusco será tomada en cuenta en este último interrogatorio.

En la víspera, Juárez Atoche interrogó por más de dos horas a Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht en el Perú entre el 2013 y el 2016. El empresario brasileño declaró Atoche sobre la participación que habría tenido en la construcción de la vía Costa Verde –tramo Callao–, por un valor de S/302’755.404 y en la Vía Evitamiento del Cusco, cuyo costo ascendió a S/297’975.952.

Los detalles de su testimonio se mantienen en absoluta reserva, según el acuerdo de cooperación firmado entre las fiscalías peruana y brasileña.

Sobre la concesión del proyecto Rutas de Lima que Odebrecht firmó durante la gestión edilicia de Susana Villarán, trascendió que Boleira habría señalado que no tenía conocimiento de alguna irregularidad en la negociación de ese proyecto. El ex ejecutivo habría indicado que, en ese momento, no se encontraba en el Perú. Boleira reemplazó a Jorge Barata cuando los detalles de ese proyecto ya se habían cerrado.

“Ha sido una diligencia bastante satisfactoria, porque vamos avanzado en las investigaciones para sacar adelante los casos que se nos han sido asignados”, manifestó el fiscal Juárez ayer en diálogo con El Comercio.

(Con información de Graciela Villasís, enviada especial a Brasil)