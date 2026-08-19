El Ministerio Público (MP) solicitó 7 años de pena privativa de libertad contra Juan José Santivañez, exministro del Interior de Dina Boluarte, al acusarlo del presunto delito de colusión simple con agravante, según documentación obtenida por El Comercio.

El exfuncionario fue acusado ante el Poder Judicial (PJ) en su condición de exjefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior (Mininter), por su presunta intervención en la contratación de Anatoly Bedriñana como consultor FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) del Viceministerio de Seguridad Pública del Mininter, en el 2024 .

Por ello, la fiscal anticorrupción Diana Paico, también solicitó que Santiváñez sea inhabilitado por 23 años para el ejercicio del cargo público por elección popular, designación, y privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones de acuerdo al artículo 36, incisos 1, 2 y 8 del Código Penal.

El Comercio solicitó la versión de Santiváñez Antúnez, quien negó los cargos en su contra y aseguró que la acusación es “débil”.

Cabe precisar que la fiscalía solicitó 5 años de pena privativa de la libertad y 15 años de inhabilitación para Bedriñana Córdova, mientras que para el exviceministro Julio Díaz, solicitó 4 años de pena privativa de libertad y 10 años de inhabilitación.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

¿Cuáles son los hechos que generaron la imputación?

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos se habrían dado el 16 de abril del 2024, cuando el acusado Juan José Santiváñez se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter y estaba próximo a ser designado como Viceministro de Orden Interno de dicha entidad.

Aquel día, relató la fiscal, su amigo Anatoly Bedriñana, portando su currículum vitae, visitó al exfuncionario en su despacho. Dicha reunión se realizó “a título personal” y en ese momento ambos habrían acordado su contratación aprovechando que el cargo de consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública del Mininter, había quedado vacante.

Ese mismo día, tras la reunión con Santiváñez, Bedriñana habría acudido al banco a solicitar su código de cuenta interbancaria a fin de consignarlo en el contrato de locación de servicios que se suscribió al día siguiente.

Tal es así que luego de acudir al banco, el coacusado regresó al despacho del entonces jefe de Gabinete de Asesores del Mininter, donde habría completado la documentación de su hoja de vida, imprimiendo parte de sus certificados cuando se encontraba reunido con el acusado.

Según la fiscalía, el currículum le fue entregado directamente a Santiváñez Antúnez, quien a su vez lo reenvió al coacusado Julio Díaz, que en ese momento se desempeñaba como Viceministro de Seguridad Pública del Mininter.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Ese mismo 16 de abril, a horas de la tarde, Díaz Zuloeta habría enviado el currículum de Bedriñana, junto al Memorando 000472-2024-IN-VSP, al entonces secretario general y solicitando la contratación de un consultor FAG.

Consumada la presunta influencia, al día siguiente de la reunión, es decir el 17 de abril del 2024, Bedriñana acudió al despacho de Díaz Zuloeta para una “reunión de trabajo”, ya que ese mismo día se emitieron y visaron los Términos De Referencia de la contratación.

Y, ese mismo día Santiváñez Antúnez renunció a su cargo como jefe de Gabinete de Asesores y fue designado como Viceministro de Orden Interno del Mininter.

En más de una oportunidad, la presidenta de la República, Dina Boluarte, salió en defensa de su ahora ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez,. (Foto: Jesus Saucedo@photo.gec ) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Sin embargo, de acuerdo a la fiscal, Bedriñana no volvió a registrar ingresos al Mininter sino hasta el 30 de abril, y tampoco habría evidencia de que ingresara para realizar las actividades para las que fue contratado; y por el contrario, presentó su renuncia el 7 de mayo del 2024.

“ (…) utilizó la alta investidura de su cargo y su influencia institucional para recibir, el 16 de abril del 2024, en su propio despacho, a su coacusado y amigo Anatoly Bedriñana Córdova, interesado, y de manera clandestina, como intermediario, se acordó su contratación, así trasladó e impulsó el acuerdo al acusado Julio Díaz Zulueta, viceministro de Seguridad Pública.” Acusación fiscal

Posteriormente, reapareció contratado como asesor FAG en el Viceministerio de Orden Interno, a cargo de Santiváñez Antúnez, quien habría solicitado su reclutamiento a través del Memorando 000369-2024-IN-VOI de 8 de mayo del 2024, adjuntando el currículum de su amigo. Así, se suscribió el Contrato FAG de locación de Servicio 015-2024-MININTER.

Sin embargo, el 16 de mayo de 2024, Santiváñez Antúnez fue designado ministro del Interior por Resolución Suprema 126-2024-PCM, y pese a que el Contrato FAG 015-2024-MININTER del Viceministerio de Orden Interno se encontraba vigente, solicitó la contratación de Anatoly Bedriñana como Consultor FAG del Despacho Ministerial hasta diciembre de ese año, concretándose el mismo a través del Contrato de Locación de Servicios 018-2024-MININTER.

Con este relato cronológico, la fiscalía señaló que se habría dado el favorecimiento de Santiváñez a su amigo, en paralelo a su ascenso funcional dentro del Mininter.

Además, la fiscalía sostiene que en el caso del acusado concurre “agravante” debido a que al momento de los hechos se desempeñaba como funcionario público.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Juan José Santiváñez responde: “Ninguna presunción de la fiscalía tiene soporte fáctico y jurídico que la sotenga”

Al ser consultado por El Comercio , Juan José Santiváñez rechazó la acusación de la fiscalía y aseguró que el caso ingresará a la etapa intermedia -control de acusación- donde presentarán sus argumentos a fin de “desestabilizar” la imputación fiscal.

De acuerdo al exfuncionario, la acusación de la fiscalía “contiene una serie de errores y una serie de deficiencias” que las darán a conocer en su oportunidad y con ello será desestimada.

Por ejemplo, señaló, que la acusación fiscal se sustenta en unas “supuestas visitas del señor Anatoly y de un supuesto favorecimiento” de una persona a través del sistema FAG para la contratación de asistencia gerencial y que no se sujeta a la Ley de Contrataciones.

“Al señor Anatoly no lo llevo yo (al Mininter), el señor Anatoly tiene 25 años de carrera profesional, dentro de las cuales, 20 años ha trabajado en el Ministerio del Interior. Es más, el señor Anatoly ha ingresado años antes de que yo fuera siquiera nombrado jefe de Gabinete, por tanto no tiene ningún sustento que la fiscal diga que el señor me visitó cuando yo era jefe de Gabinete y así entró al ministerio, porque en realidad, el señor tiene más conocidos que el mismo jefe de Gabinete.” Juan José Santiváñez, exministro del Interior

El exfuncionario aseguró que existen declaraciones, como del que fue jefe de recursos humanos del Ministerio del Interior, que descartan que haya tenido intervención o recomendación para una contratación bajo el sistema FAG de Bedriñana Córdova u otro funcionario.

“Finalmente, tampoco lo contrato yo, ni siquiera como asesor, él es contratado por un viceministro. O sea, si se presumiera algún tipo de favorecimiento lo contrataría yo como uno de mis asesores del gabinete que eran doce”, aseguró.

Al ser consultado si recibió el currículum de Bedriñana y lo trasladó para su contratación, como señaló la fiscalía en su acusación, Santiváñez rechazó ello y aseguró que solo es una “presunción” fiscal.

IMPUTACION FISCAL CONTRA JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

“Es la presunción de la fiscalía, pero no tienen ninguna prueba. Ellos están presumiendo que el currículum me lo entrega a mí, pero no hay ninguna prueba objetiva, es una presunción a la que llega la fiscalía y que nosotros la vamos a desestimar al momento de formular los alegatos para contradecir en la etapa intermedia”, adujo.

Sobre su amistad con Bedriñana, el acusado exministro reconoció la misma, pero aseguró que los hechos imputados por la fiscalía no han sido probados.