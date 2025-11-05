El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder presentó ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el pedido para ampliar en 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida por el denominado caso Anguía.
Según el requerimiento fiscal, el proceso involucra a José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía (Cajamarca), Lilia Paredes Navarro, ex primera dama, Yenifer Paredes Navarro, y otros presuntos integrantes de una organización criminal que habría operado en la Municipalidad Distrital de Anguía.
De acuerdo con el requerimiento, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, así como al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros investigados, integrar una presunta organización criminal dedicada a manipular licitaciones públicas.
Lilia Paredes y su hermana Yenifer habrían cumplido un rol de coordinación y gestión dentro de la red, mientras que diversos servidores municipales habrían actuado como colaboradores o testaferros para el manejo de fondos públicos y contratos con empresas vinculadas.
Esta red habría operado en Lima, Cajamarca y Amazonas, beneficiando a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pese a no cumplir con los requisitos legales.
