La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, conocido como “Raúl”, por la dirección del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), organización terrorista que operó en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2002 y 2018.

El requerimiento fue presentado por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. La misma pena fue solicitada para otros tres presuntos integrantes de la cúpula: Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, conocido como “Dino”; y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”.

La acusación fiscal, que supera las 2.000 páginas, reúne 74 expedientes y atribuye a la organización 124 hechos delictivos. Entre los episodios incluidos figuran la emboscada de 2003 contra una patrulla de comandos del Ejército y la Marina, que dejó siete fallecidos, y el ataque de 2009 a una base de la DINOES en Ayacucho, en el que murieron cinco personas, dos de ellas civiles.

🚨#LoÚltimo | Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos presentó acusación y solicitó la pena de cadena perpetua contra los hermanos Victor y Jorge Quispe Palomino. Ello por liderar la organización terrorista MPCP en el Vraem, entre 2002 y 2018. https://t.co/I7eO281BXX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 18, 2026

También se incorporan el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem, en 2012, y el derribo de un helicóptero policial ese mismo año, hecho en el que murió la mayor PNP Nancy Flores Paucar.

El expediente comprende presuntas responsabilidades por atentados contra instalaciones militares, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como contra comunidades nativas de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac. La Fiscalía plantea distintos niveles de participación, entre ellos la autoría mediata y la intervención individual en los ataques.

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Otro de los aspectos recogidos en la acusación es el presunto reclutamiento y sometimiento de hombres, mujeres y niños, incluidos menores denominados “pioneritos”, quienes habrían sido retenidos en campamentos, adoctrinados, sometidos a explotación o incorporados a las filas de la organización.

Para Alexander Alarcón, alias “Renán”; Joel Chirote, conocido como “Roberto”; y Franklin Tello, alias “Lucio”, el Ministerio Público solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva por terrorismo agravado. Además, requirió que los acusados paguen S/ 38,5 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Los hermanos Quispe Palomino pertenecieron anteriormente a Sendero Luminoso y, a comienzos de la década de 2000, pasaron a liderar el MPCP en el Vraem.