Víctor y Jorge Quispe Palomino pueden ser sentenciados a cadena perpetua. (Foto: Poder Judicial)
Víctor y Jorge Quispe Palomino pueden ser sentenciados a cadena perpetua. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, conocido como “Raúl”, por la dirección del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), organización terrorista que operó en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2002 y 2018.

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