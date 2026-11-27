El Ministerio Público (MP) solicitó al Poder Judicial (PJ) que confirme la sentencia de 14 años de pena privativa de libertad que se le impuso a Martín Vizcarra por haber desplegado actos de corrupción durante la licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El expresidente, recluido hoy en el penal de Barbadillo (Ate), fue condenado en noviembre del 2025, por el delito de cohecho, al haber recibido sobornos de dos empresas constructoras por la suma de S/ 2,3 millones, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra Cornejo también fue condenado a la pena de 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago solidario de S/2′336.000 como reparación civil.

La mañana del jueves, la fiscal superior anticorrupción Anggie Guevara sustentó el cierre de los alegatos, en el marco de la apelación que presentó Vizcarra Cornejo para anular su condena, señalando que las pruebas y declaración de los colaboradores eficaces que forman parte de la sentencia se encuentran corroborados con diversos elementos.

“El Ministerio Público resume su posición en una frase: Lo que dijeron los testigos, lo confirman los documentos. La defensa sostiene que esta condena descansa en las palabras de los colaboradores eficaces y no es así. En los dos hechos, lo que declararon los testigos, están respaldados por pruebas que no dependen de ellos. Existen registros telefónicos, documentos de UNOPS, correos (electrónicos) del propio sentenciado, cheques, la contabilidad de la empresa y testigos sin beneficio alguno.” Anggie Guevara, fiscal superior anticorrupción

En esa línea, la representante del MP solicitó ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional que se declare infundada la apelación solicitada por el sentenciado y su defensa legal, también que se declare infundado el pedido de prescripción del Hecho 1-Proyecto Lomas de Ilo y se confirme la sentencia condenatoria.

Los argumentos del Ministerio Público

De acuerdo a la fiscal, los hechos analizados durante el juicio oral probaron que en el Hecho 1- Lomas de Ilo, lo que hizo Vizcarra Cornejo fue “solicitar” el pago indebido del 2% de la obra; mientras que en el Hecho 2-Hospital de Moquegua, lo que hizo fue “condicionar” el pago de S/1,3 millones a cambio de autorizar y suscribir el contrato.

“Los dos delitos se consuman con la conducta del funcionario, aunque el dinero no llegue a entregarse, pero que en este caso llegó (a entregarse) y por eso el pago confirma lo que se pidió”, advirtió Guevara Cabrera.

MARTÍN VIZCARRA- LOMAS DE ILO Y HOSPITAL MOQUEGUA

La fiscal explicó que las declaraciones de colaboradores eficaces como Elard Tejeda Moscoso y los que declararon como testigos directos como Hernán Tejeda Moscoso, José Jordán Morales, Jorge Iturrizaga Santos, José Castillo Dibós, Rafael Granados Cueto y Manuel Hernández Calderón, fueron corroboradas.

“La corroboración sí existe”, enfatizó Guevara. Acto seguido mencionó los reportes de las llamadas del número telefónico que el sentenciado reconoció usar, los registros de UNOPS sobre el presupuesto de S/ 81 millones para Lomas de Ilo, el correo electrónico del propio sentenciado, los cheques pagados de la contabilidad de Obrainsa, mensajes de WhatsApp, registros de geolocalización, testigos sin beneficios, ex trabajadores de Obrainsa, dos representantes del Consorcio del Hospital Moquegua, la gerente del consorcio, dos choferes y el jefe de su escolta del sentenciado.

Sobre Lomas de Ilo, la fiscalía aseguró que “está probado que el entonces gobernador regional indicó al postor que su oferta no debía superar los S/81 millones y solicitó una comisión del 2% de la obra” durante una reunión sostenida en Lima en noviembre del 2013.

Los pagos, que consistían en la contratación de una avioneta en 2013 y dinero en efectivo ascendente a S/1 millón, se realizaron en sobres manila que fueron entregados al sentenciado en la sede de la empresa Obrainsa en 2014.

Esta es la imagen que confirmó la reunión entre Vizcarra y altos funcionarios bolivianos en el Puerto de Ilo, en Moquegua, el 3 de diciembre del 2013. La comitiva viajó en una avioneta de ATSA rentada por la empresa Obrainsa. (Foto: Archivo)

Además, adujo que la “coartada” de la defensa del sentenciado, donde señala que el 3, 4 y 5 de noviembre del 2013, Vizcarra estuvo en Moquegua no contradice la acusación porque la reunión con Obrainsa fue el 6 noviembre y el colegiado de juzgamiento no dio por acreditado lo dicho por los abogados del sentenciado. Además, las resoluciones regionales que se emitieron en esos días fueron firmadas por el vicepresidente en ausencia del presidente regional.

Si bien la representante del MP admitió que la sala que sentenció a Vizcarra no tomó en cuenta un documento fechado el 6 de noviembre del 2013 -que supuestamente habría sido expedido por Vizcarra ese día- sin embargo precisó que la fecha de un documento no acredita a qué hora y cuándo se firmó.

“Sobre este Hecho 1, hay que precisar que después de cada comunicación entre el número del sentenciado y de (Elard) Tejada hay un acto de la empresa a su favor. Una oferta que baja hasta el tope, un vuelo pagado por el postor, un pago especial pedido poco más de una hora de la llamada, un cheque cobrado el mismo día de la llamada. La condena por este hecho fue unánime y es por ello que los errores que la defensa atribuye en el Hecho 1, no se sustentan; así mismo que la acción aún no ha prescrito y es por eso solicitamos que la condena debe confirmarse por Loma de Ilo”, solicitó la fiscal.

Sobre el Hospital de Moquegua, la fiscalía también aseguró que “está probado que el entonces presidente regional Martín Vizcarra, por intermedio de su amigo José Manuel Hernández Calderón, condicionó la aprobación del Gobierno Regional a la entrega de S/1 millón 300 mil”.

Ello, teniendo en cuenta que el Consorcio ICCGSA-Incot había ofertado S/126 millones por la obra, un monto que superaba el presupuesto disponible y que dependía del Gobierno Regional a cargo del sentenciado exfuncionario.

Por ello, dijo la fiscal, Vizcarra Cornejo “condicionó” la aprobación de la entrega de la obra a favor del consorcio a cambio de un pago ilícito.

Declaración de José Manuel Hernández durante juicio de Martín Vizcarra. Foto: Poder Judicial

El pedido se dio a través de Hernández Calderón, durante una llamada telefónica que conectó al sentenciado con Granados Cueto, representante del consorcio. Es así que para los empresarios, la condición era que se les había puesto la condición del pago para no oponerse a la buena pro y suscripción del contrato.

“Lo que se condicionó fue la aprobación del gobierno regional. Sin pago no habría aprobación”, afirmó Guevara Cabrera.

Los testigos, indicó la fiscal, han reconocido haber realizado seis pagos. Estos se dieron en efectivo y en sobre manila. Uno fue en la casa de Vizcarra en San Isidro, cuyo sobre fue entregado por el chofer de Hernández Calderón (julio de 2014) y otro fue entregado por Hernández en su casa de la Molina (agosto 2016).

El estándar de corroboración de lo dicho por los colaboradores, aseguró la representante del MP, se dio con registros de geolocalización, documentos y testigos que no son colaboradores.

“En resumen, los registros fijan el día y la hora del condicionamiento. Testigos que no tendrían ningún tipo de beneficio alguno acreditan el destino del dinero. Y, sobre los ocho errores que la defensa atribuye en el Hecho 2 ,no se sustentan y la sentencia debe confirmarse en este extremo”, requirió la fiscalía.

La fiscalía concluyó sus alegatos indicando que la prueba muestra que en ambos proyectos, la máxima ex autoridad de la Región Moquegua, “usó su posición frente a los postores. Una en una, entregó un dato reservado a cambio de obtener una comisión que es el 2% y en la otra, condicionó su aprobación con un cierto monto dinerario”.

Además recordó que se trata de dos obras importantes que no solo representan un perjuicio de dinero hacia el Estado; sino también a los postores que compitieron sin información privilegiada y a la ciudadanía.

“En este proceso no se juzga una trayectoria política, se juzga sobre dos hechos concretos y la decisión debe basarse en las pruebas que fueron actuadas en primera instancia, y las pruebas en este caso son consistentes. Es por eso que el Ministerio Público solicita que se declare infundada la pretensión principal de nulidad formulada por la defensa técnica; asimismo, que se declare infundada la pretensión subordinada de revocatoria, que se declare infundada la prescripción de la acción penal por el Hecho 1 (…) y (se declare infundado) en el Hecho 2, y que se le impongan los 14 años de pena privativa de libertad efectiva y 9 años de inhabilitación”. Anggie Guevara, fiscal superior anticorrupción

La Procuraduría Anticorrupción pide duplicar la reparación civil

El procurador anticorrupción, Miguel Ángel Chero Pretel, quien también presentó sus alegatos de clausura, solicitó ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional que se duplique la reparación civil impuesta a Martín Vizcarra y los terceros civilmente responsables de manera solidaria.

De acuerdo a la defensa del Estado, los hechos ilícitos postulados por el Ministerio Público han sido acreditados en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Ello, dijo, quedó evidenciado luego de que el colegiado de primera instancia impuso la sentencia a Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho.

“Consideramos que se ha acreditado de manera coherente (los dos hechos ) a partir del monto del cohecho (S/2,3 millones), y por ello se solicita que se dupliquen dichos montos señalados”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que Vizcarra Cornejo, usando indebidamente el cargo que ostentaba como gobernador regional, se valió de dicho poder para solicitar y condicionar pagos indebido a efectos de no oponerse, dejar continuar un proceso de contratación, eliminando la posibilidad de que este proceso se siga de manera transparente.

En esa línea, indicó que no se trata de proyectos cuyo radio de impacto era pequeño, sino que en el caso del Proyecto Lomas de Ilo se buscaba cerrar una brecha de irrigación para mejorar la economía del sur del país; y sobre el Hospital de Moquegua, la envergadura del proyecto tenía un impacto en la salud de la población.