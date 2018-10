El fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, formuló una recusación contra los magistrados superiores Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional. Este tribunal fue el que resolvió el pasado 17 de octubre ordenar la libertad de Keiko Fujimori al anular la detención preliminar de 10 días dictaminada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Precisamente, la sala presidida por Sahuanay iba a resolver en segunda instancia la recusación interpuesta por la defensa legal de Fujimori contra Concepción Carhuancho. Ello con el fin de apartar al magistrado del caso y evitar así que este lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial y otros once investigados por presunto lavado de activos.

Entre sus argumentos para recusar a la sala de Sahuanay, la fiscalía sostuvo que esta anuló la detención preliminar contra Fujimori de forma sorpresiva, sin debate al respecto y sin oportunidad de que el Ministerio Público defiende su posición contra esa medida.

Asimismo, la fiscalía refirió que la jueza María León Yarango —integrante de sala presidida por Sahuanay— debió inhibirse. Ello porque fue magistrada de la Corte Superior de Justicia del Callao cuando César Hinostroza ocupó el cargo de presidente de la entidad y precisamente un audio de este último en donde se menciona a la “señora K” es parte del caso. En ese sentido, el fiscal advierte temor de parcialidad.

Con el requerimiento del fiscal Vela, la recusación contra la Segunda Sala de Apelaciones Nacional deberá ser resuelta por la Primera Sala de Apelaciones. Luego de ello recién se podrá retomar la recusación contra Concepción Carhuancho.

Según el ex presidente de la Sala Penal Nacional, Marcos Ibazeta, “no podría anularse ninguna decisión que el juez Richard Concepción tome si es que más adelante una sala admite la recusación en su contra”. “Para anular una prisión preventiva está el recurso de apelación”, agregó.



Ibazeta también puntualizó que el Código de Procedimientos Penales no establece que el juez deje de realizar audiencias “urgentes”, como una prisión preventiva, hasta que una sala resuelva su situación.



“Ya se ha establecido esto. El juez rechazó la recusación en su contra, no puede dejar de realizar la audiencia”, indicó sobre Concepción Carhuancho.