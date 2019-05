Fiscalía: Oswaldo Plascencia fue enviado al MTC para favorecer a Odebrecht

La fiscal Meryl Huaman Altamirano, sostuvo esta mañana que el ex director ejecutivo del Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (ATTE), Oswaldo Plascencia Contreras, fue nombrado por la presunta organización criminal, que habría sido dirigido el ex presidente Alan García, para favorecer a la empresa Odebrecht.

Plascencia, junto al ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo, es uno de los cuatro ex funcionarios del segundo gobierno aprista para quiénes la fiscalía viene solicitando hoy prisión preventiva por 36 meses (3 años).

“De acuerdo a la tesis, conforme a los roles y funciones, Plascencia Contreras fue nombrado a efectos de que como encargo o función dentro de la organización criminal, el firmar las licitaciones tanto en el tramo 1 y 2 del proyecto tren eléctrico. En el cargo es la persona que firma las adendas que sirven para pagar a Odebrecht por la ejecución del proyecto”, sostuvo la fiscal.

Durante la audiencia, que continuó este jueves, la fiscalía presentó diversos elementos de convicción para sustentar su requerimiento contra Plascencia Contreras a quien se le investiga por el presunto delito de colusión. Por ejemplo, mencionó el informe en minoría de la Comisión Pari y el informe de la Comisión Bartra.

“Con ello, la fiscalía acreditaría la tesis que Plasencia intervino en la tramitación y elaboración de los proyectos o lo que nosotros le llamamos marco legal normativo, que fue dado para efectos de viabilizar este proyecto y acomodarse a las condiciones que la empresa Odebrecht había solicitado al ex presidente Alan García en un viaje presidencial el 19 de Enero del 2019 conjuntamente con enrique Cornejo”, dijo la fiscal.

La fiscal también presentó sendas declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces 1-2018 y 02-2018 quienes ubicaron a Plascencia al interior de la presunta organización criminal.

El aspirante a colaborador 01-2018, dijo la fiscal, declaró que Plascencia trabajó con Luis Nava y el ex presidente García como asesor en Palacio de Gobierno. Y que a finales del 2009 Plascencia fue enviado al MTC y compartió oficina con el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo (detenido actualmente).

Además, que Plascencia le mencionó a Cuba que venía de Palacio y que García Pérez tenía la intención del seguir con el Metro de Lima. Luego, Plascencia fue designado como director de la ATTE.

Mientras que l aspirante a CE 02-2018, narró la fiscal, indicó que "Plascencia comentaba que habían ido a Palacio de Gobierno y que el Presidente (García) les preguntó si ponían su cabeza para sacar el Tren en el tiempo establecido. Plascencia les decía que el residente quería su tren".

La fiscalía adjuntó la declaración de Omar Chehade (ex vicepresidente) en la que atestigua que en junio del 2011 se reunió con el ex ministro Enrique Cornejo en la sede MTC y este le dijo que la licitación del Metro de Lima no se podía suspender pese a las críticas que ya habían entonces contra Odebrecht.

Chehade, dijo la fiscal, también declaró que cuando se reunió con Cornejo advirtió que en la sala (de reunión del MTC) habían otros altos funcionarios. Por ejemplo, estaban Cuba Hidalgo y Ricardo Marangunich Rachumí; así como los miembros de licitación, Jorge Menacho, Edwin Luyo y Oswaldo Plascencia.

“Ellos podrán aducir que (la adjudicación) se dio en la transparencia de un proceso, pero estamos hablando de actos de corrupción y que ya se avizoraba que Odebrecht estaba ganando todas las concesiones del segundo gobierno del ex presidente Alan García Pérez”, sostuvo la fiscal.

En esa línea indicó que los elementos de convicción que la fiscalía adjuntó son para poder acreditar el perjuicio patrimonial al Estado que se da con la materialización del proyecto a la empresa Odebrecht y esta se da con la ejecución de la obra.

“Justamente, este procedimiento de concurso especial bajo precios unitarios lo que pudo traer como consecuencia cuando se ejecutó la obra, es que se hicieron las adendas al contrato, que eran la elevación de los términos de referencia que se habían determinado para que los pagos a la empresa Odebrecht sean más que los previstos”, concluyó.

-Niegan imputación-

A su turno, Aurelio Pastor, abogado de Plascencia Contreras, indicó que las imputaciones de la fiscalía son “especulaciones” que no aplican contra los que cumplieron su rol o encargo como funcionarios.

Explicó que el traslado de la ATTE de la Municipalidad de Lima al MTC, fue porque la primera entidad había demostrado que no tenía la capacidad para ejecutarlo.

"El presidente García tenía una deuda con la ciudad, no se había terminado el Tren en el primer gobierno y hubiera sido una vergüenza que no se acabara en la segunda", anotó Pastor.

Sobre la imputación de colusión contra Plascencia, donde la fiscalía alegó que es por presuntamente ayudar a que se le adjudique la obra a Odebrecht, el abogado sostuvo el Ministerio Público sustentó su pedido atribuyéndole elementos de convicción sobre la buena pro de la obra, pese a que eso lo determinaba Provías.

Sobre la reunión de junio del 2011 entre el ex ministro Cornejo y ex funcionarios del MTC con Chehade, indicó Pastor, su patrocinado Oswaldo Plascencia no estuvo. "Quiero zanjar que el señor Plascencia no estuvo presente en esa reunión, no participó", afirmó.

El abogado concluyó que "no existen los elementos suficientes como para pedir una medida tan grave como la que el Ministerio Público está pidiendo".

La audiencia fue suspendida por el juez Sánchez Balbuena hasta las 4 de la tarde. Cuando se retome, la fiscalía iniciará los alegatos contra el ex funcionario Jorge Luis Menacho.