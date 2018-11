Declaraciones de testigos, correos electrónicos y versiones de colaboradores eficaces que ratificarían el presunto pago ilícito que la constructora Odebrecht habría hecho al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, fueron presentados por la fiscalía como nuevos elementos de convicción para sustentar la variación de la medida de comparecencia por la prisión preventiva por 36 meses.

La fiscal anticorrupción Geovana Mori, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, sustentó el pedido ante la jueza Elizabeth Arias, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En la audiencia, Mori dijo que la información presentada corroboraría la versión del colaborador eficaz Gil Shavit, quien señaló que con Moreno solicitaron US$4 millones a Odebrecht a cambio de otorgar la buena pro del proyecto Costa Verde del Callao.

La fiscal también tomó en cuenta la versión de Rosalía Esquén Díaz, ex asistente de Gil Shavit. Ella indicó que en la casa de Shavit se reunieron Moreno y los ejecutivos de Odebrecht Ricardo Boleira (ex director en el Perú) y Raymundo Trindade Serra (ex gerente general de la constructora) entre diciembre del 2012 y mayo del 2013.

A esa declaración se suman la versión del colaborador eficaz 12-2017 (el publicista brasileño Valdemir Garreta) y la segunda declaración del colaborador 03-2016.

Garreta, como reveló El Comercio, afirmó que se le encargó coordinar el pago de servicios al publicista Luis Favre y que este pago debía ser coordinado con Fernando Migliaccio, encargado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que ejecutaba los pagos ilícitos que la constructora realizaba. En la segunda declaración que hizo a la fiscalía, el colaborador 03-2016 ratificó que Moreno solicitó US$4 millones y que, de esa cantidad, US$2 debían entregarse a Favre.

Odebrecht, remarcó la fiscal Mori, entregó un correo encriptado entre Boleira y Migliaccio en el que se indica que el pago de US$2 millones para Favre –cuyo seudónimo era Taza– iba a hacerse en cinco cuotas de US$400 mil.

También se citaron las declaraciones de Lucas Peixoto y Richard Stacy Strack Almeida, quienes reconocieron que trabajaron con Favre en la campaña publicitaria de Moreno y en la campaña por el No de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

—Hinostroza y vigilancia—

La fiscal Mori también presentó como elemento de convicción la agenda personal de Moreno, en la que se evidencian diversas reuniones con el ahora ex juez supremo César Hinostroza, investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Comercio

El Comercio

El Comercio

El Comercio accedió a imágenes de la agenda de Félix Moreno que evidencian reuniones con el ahora ex juez supremo César Hinostroza. El Comercio

Presentó además un CD –que se visualizó– con el rótulo ‘Wilbur Castillo’ que, según la fiscal, mostraría un seguimiento al ex reo Wilbur Castillo, asesinado en el 2015.

Castillo, quien tenía vínculo con organizaciones criminales, había denunciado una presunta red de ‘chuponeo’ en el Callao que involucraba a Moreno. Era testigo en procesos judiciales en esa región.

Esas pruebas fueron incautadas en la casa de Moreno de La Molina.

Ambos elementos fueron presentados por la fiscal como graves elementos de convicción que demostrarían el vínculo de Moreno con organizaciones criminales.

La fiscal dijo que a esas pruebas se suman otras investigaciones por corrupción que el gobernador afronta como presunto integrante de una organización criminal.

También señaló que Moreno no tiene arraigo, pues no posee ningún bien inmueble a su nombre y que en una diligencia de verificación no se lo halló en su domicilio consignado en el Callao.

Moreno es investigado por el presunto delito de lavado de activos desde abril del 2017.

—Procesado ejemplar—

Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, indicó que no existe ningún elemento que pueda demostrar que su defendido haya incumplido las normas de conducta de la comparecencia que tiene en el proceso.

“Si quiere endurezca las restricciones, pero no se le imponga una prisión preventiva a una persona que ha mostrado sujeción al proceso”, pidió.

Roy Gates no rebatió las imputaciones sobre el presunto delito de lavado de activos, pues consideró que lo importante era acreditar la presencia de Moreno en la investigación.

La jueza anunció ayer que dará a conocer su decisión en un plazo de 48 horas.