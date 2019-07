Fiscal ratifica que Luis Castañeda y OAS negociaron aportes de campaña

El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, sustentó este jueves el pedido de impedimento de salida contra el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por los contratos con la constructora brasileña OAS durante sus gestiones municipales.

Durante su exposición, el fiscal amplió su requerimiento de 8 a 36 meses. Sostuvo que Castañeda Lossio se reunió con el ex presidente de la constructora brasileña OAS Léo Pinheiro en diversas oportunidades, según el testimonio de un colaborador eficaz, ofreciéndole aportes para su campaña a la alcaldía de Lima.

“Léo Pinheiro logra entablar conversación en más de una ocasión con Luis Castañeda Lossio, en la que le ofrece aportar para su campaña electoral y se efectiviza, según la tesis fiscal”, detalló.

Carlos Puma explicó que Castañeda tenía interés en que se realice la obra del by pass de 28 de julio; sin embargo, esto difería del proyecto de la gestión de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que estaba interesada en que se realice el proyecto Río Verde.

“Existía el interés de que se realice el by pass de 28 de julio por parte de la nueva gestión entrante, es decir, Castañeda Lossio. Ahí había un conflicto entre diferentes gestiones, propuestas de diferentes gestiones y también estaba el interés de la empresa Lamsac y existen las conversaciones entre Leo Pinherio y Giselle Zegarra en la que le indica que no debían firmar el contrato Río Verde sino esperar a que termine esa gestión de Villarán y se iba a sustituir por el by pass de 28 de julio”, indicó.

El monto del dinero que se habría entregado, el cual aún es materia de corroboración de parte del Ministerio Público, habría servido para asegurar “que no se cuestione esta acta de trato directo”, para favorecer a la empresa Lamsac, detrás de ella la empresa OAS, en la construcción del bypass 28 de julio y en futuras obras.

Asimismo, explicó que la firma de la adenda N°1 al contrato de fideicomiso de la Línea Amarilla se dio para sustituir la construcción del Parque Río Verde por el by pass 28 de Julio y la plaza nueva, para lo cual fue contratada Giselle Zegarra como consultora.

A esto se le suma la firma de la adenda N°2 al contrato de concesión, el 2 de octubre del 2015, entre Bruno Lucchetti como representante de la Municipalidad de Lima y la empresa Lamsac, en donde se otorga la construcción de ciertas obras a la empresa brasileña OAS, pese a que estas debían ser construidas con presupuesto público.

“Lo fundamental de esta adenda N°2 es que se sustituyen las obras de inicio, programadas para la construcción del puente Bella Unión y construcción del paso inferior Morales Duárez, pero lo principal es que el puente Bella Unión ya estaba programado para ser construido a través de presupuesto público, solo faltaba su ejecución; sin embargo, a través de la adenda N°2 se entrega la construcción a la empresa OAS”, señaló Carlos Puma.

El fiscal indicó que Luis Castañeda estuvo presente en la firma del contrato, así como también estuvo presente en el acuerdo para recibir fondos de parte de la empresa OAS para su campaña electoral del 2014.

“Preliminarmente, entendemos de que ha existido presuntamente concertación entre la empresa OAS y Luis Castañeda Lossio para no cuestionar el acto de trato directo, así como también para que se entregue la obra del bypass de 28 de julio en sustitución de la construcción del parque Río Verde, así como también la construcción el parque Bella Unión”, dijo.

- Pagos de Telesup -

El fiscal Carlos Puma también sustentó una medida restrictiva similar contra José Luna Gálvez, ex presidente del partido Solidaridad Nacional. Dijo que era necesario incluirlo en el requerimiento para garantizar la capacidad de averiguar la naturaleza de unos pagos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"La UIF ha identificado seis transferencias de dinero que, en total, hacen 91.600 soles a favor de Luis Castañeda Lossio de parte de la empresa Telesup. Estas transferencias han sido calificadas como operaciones sospechosas porque entienden que no existe un motivo legal legítimo", detalló el fiscal del equipo especial Lava Jato.