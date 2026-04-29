La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) realizó una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del 12 de abril.
La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) realizó una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del 12 de abril.
La intervención fiscal se lleva a cabo con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en el marco de una investigación por presunta colusión agravada que involucra a Piero Corvetto, José Samamé y otros implicados.
Este operativo es en el marco de la investigación por el presunto delito de colusión agravada que dirige esa entidad contra el ex jefe de la ONPE; Piero Corvetto, José Samamé y otros implicados.
PNP solicita a ONPE datos de actas electorales
Más temprano, la Policía Nacional del Perú (PNP) requirió a la ONPE detalles sobre las actas observadas por Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, así como información sobre la cadena de custodia de dichas actas y cédulas de votación, en el marco de la denuncia presentada contra Piero Corvetto.
La PNP La Policía calificó como “diligencias urgentes e inaplazables” la obtención de este material y, por ello, solicitó a la ONPE informar con prontitud la ubicación física de decenas de actas electorales de mesas específicas.
Entre las observadas figuran las N.° 034798, 034799, 004717, 004718, 079002 y 079003, además de varias correspondientes a series que inician con los dígitos 900 y 902.
JNJ convoca a concurso público para nuevo jefe de ONPE
Hoy, en el Boletín de Normas Legales de El Peruano, mediante la Resolución N.º 283-2026-JNJ, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el proceso para elegir al nuevo jefe de la ONPE por un periodo de cuatro años renovables.
Wilber Medina, abogado de Renovación Popular, se reafirma en el supuesto fraude en elecciones. Señaló que el partido de Rafael López Aliaga ha solicitado les enseñen copias de padrones de las "actas 900".
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales