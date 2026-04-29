Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) en diligencia en oficinas de ONPE. Foto: Ministerio Público
Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) en diligencia en oficinas de ONPE. Foto: Ministerio Público
Por Redacción EC

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) realizó una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.