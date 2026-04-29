La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) realizó una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del 12 de abril.

La intervención fiscal se lleva a cabo con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en el marco de una investigación por presunta colusión agravada que involucra a Piero Corvetto, José Samamé y otros implicados.

Este operativo es en el marco de la investigación por el presunto delito de colusión agravada que dirige esa entidad contra el ex jefe de la ONPE; Piero Corvetto, José Samamé y otros implicados.

PNP solicita a ONPE datos de actas electorales

Más temprano, la Policía Nacional del Perú (PNP) requirió a la ONPE detalles sobre las actas observadas por Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, así como información sobre la cadena de custodia de dichas actas y cédulas de votación, en el marco de la denuncia presentada contra Piero Corvetto.

La PNP La Policía calificó como “diligencias urgentes e inaplazables” la obtención de este material y, por ello, solicitó a la ONPE informar con prontitud la ubicación física de decenas de actas electorales de mesas específicas.

Entre las observadas figuran las N.° 034798, 034799, 004717, 004718, 079002 y 079003, además de varias correspondientes a series que inician con los dígitos 900 y 902.

JNJ convoca a concurso público para nuevo jefe de ONPE

Hoy, en el Boletín de Normas Legales de El Peruano, mediante la Resolución N.º 283-2026-JNJ, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el proceso para elegir al nuevo jefe de la ONPE por un periodo de cuatro años renovables.