Con la aprobación del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, firmó la resolución suprema con la cual se solicita a España la extradición del destituido juez supremo César Hinostroza, quien se encuentra en prisión provisional en ese país. La resolución fue publicada este jueves en el diario oficial “El Peruano”.

De acuerdo al procedimiento, el expediente de la extradición fue remitida esta tarde por el Ministerio Público a la cancillería para que esta entidad se encargue de enviarlo a las autoridades españolas.

Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Colaboración Judicial Internacional de la fiscalía, mandó el cuaderno de extradición a Torre Tagle acompañado de un oficio para que se ordene “con carácter de muy urgente” su envío por valija diplomática extraordinaria o cualquier otro medio “que asegure su presentación ante la autoridad competente del Reino de España”.

Fuentes de la cancillería indicaron que el despacho del documento será de inmediato y recordaron que en el caso de la extradición del ex mandatario Alejandro Toledo, el expediente fue entregado a las autoridades de EE.UU. un día y medio después de su recepción.

De acuerdo a la fuente, un funcionario de Relaciones Exteriores viajaría con el cuaderno y lo entregará a la Cancillería de España, que a su vez lo hará llegar al Ministerio de Justicia de ese país para que encargue de evaluar el requerimiento peruano.

La solicitud de extradición fue formulada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que César Hinostroza sea procesado por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.

El Comercio se comunicó con Segundo Vitery, quien fue abogado de Hinostroza en el tema de la extradición, para conocer su opinión sobre la decisión del Ejecutivo, pero dijo que no iba a declarar sobre el caso pues el ex juez ya no es su cliente.