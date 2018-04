Fiscalía revisó documentación en local de Eslimp Callao

La Fiscalía Anticorrupción del Callao realizó este lunes una diligencia en el local de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (Eslimp Callao) como parte de una indagación por los contratos y adendas por más de S/ 10 millones que la entidad chalaca firmó con dos consorcios para el servicio de recojo y recolección de desmonte en la provincia constitucional.

La Unidad de Investigación de El Comercio informó en la víspera, tras corroborar un informe de la Contraloría General de la República, que los contratos nunca se ejecutaron. Es decir, que se pagó por un servicio fantasma.

La diligencia fue encabezada por el fiscal Francisco Alarcón Solís en el inmueble ubicado en la cuadra 5 de la avenida Contralmirante Mora.

Se trató de una exhibición de documentos, tras realizar coordinaciones con la contraloría, debido al sospechoso pago por un servicio que nunca se realizó, precisó el Ministerio Público a través de Twitter.

Asimismo, la medida permitió “revisar documentación vinculada al Consorcio Cleaning, que según las primeras indagaciones de la fiscalía sería una empresa ‘fantasma’”.

Como reportó este Diario el domingo, entre marzo del 2015 y febrero del 2017, Eslimp Callao autorizó los pagos en efectivo por S/5’594.105 y, posteriormente, por S/4’603.625 a los consorcios Cerro Verde y Cleaning, respectivamente. Los contratos fueron firmados por Joaquín Cochella Maldonado, hasta hace unos días gerente general de Eslimp Callao y actual candidato a la Alcaldía de La Perla por Vamos Perú, el partido que fundó el burgomaestre de la provincia del Callao, Juan Sotomayor.

El informe de auditoría de la contraloría indica que “los funcionarios de Eslimp Callao requirieron la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final del desmonte sin sustento, otorgando la buena pro, y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían los requisitos, incrementando los montos sin sustento y realizando pagos por servicios no prestados, los cuales fueron sustentados con firmas no auténticas ocasionando un perjuicio económico a la entidad por un total de S/10’197.730”.