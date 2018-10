El fiscal José Domingo Pérez sustenta por segundo día consecutivo su solicitud de 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Esta diligencia se inició ayer, aproximadamente a las 9:30 a.m., en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Richard Concepción Carhuancho. La fiscalía también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para otras diez personas vinculadas a Fuerza Popular.

La audiencia se suspendió el miércoles en la noche y se reanudó este jueves al promediar las 10:30 a.m.

En su segundo día de sustentación, el fiscal Pérez mencionó que una testigo denunció haber sido coaccionada a fin de continuar sosteniendo que aportó al partido que lidera Keiko Fujimori.

“‘[La testigo indica lo siguiente:] En mi anterior declaración no se han presentado todas las condiciones, ya que me sentí coaccionada al brindar mi declaración […] ya que el viernes 12 de octubre del 2018 vino una mujer al lugar donde me encontraba detenida a decirme que me convenía decir que soy una aportante y que me convenía ser firme’”, leyó el fiscal José Domingo Pérez sobre la declaración de la testigo.

