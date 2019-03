Fiscalía todavía no recibe expediente sobre inmunidad de Moises Mamani El Ministerio Público señaló que no puede iniciar la investigación preparatoria por presuntos tocamientos indebidos mientras no reciba las resoluciones del PJ y del Congreso

Moisés Mamani es investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos. (Foto: GEC) Moisés Mamani también es investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos. (Foto: GEC)