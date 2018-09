Fiscalización pedirá facultades investigadoras para caso Chinchero

La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará al pleno del Parlamento facultades investigadoras por 90 días para el caso del aeropuerto de Chinchero, anunció este miércoles el presidente de dicho grupo de trabajo, Luis López (Fuerza Popular).

En el 2017, cuando el grupo era presidido por el legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) el Parlamento aprobó otorgar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización.

López explicó que este caso no se ha podido concluir por la inasistencia de algunas autoridades, por lo que es necesario la medida.

En diálogo con El Comercio, el parlamentario señaló que si se aprueban las facultades, "citarán a todos los funcionarios y las personas responsables". Precisamente, entre ellos, estaría el presidente Martín Vizcarra.

En la sesión de hoy, ningún congresista propuso interrogar a Vizcarra, según manifestó López. "Si nos dan facultades en este caso será invitado o de acuerdo a su investidura se enviarían las preguntas", agregó.

"Tenemos conocimiento que en el proceso Vizcarra ha sido archivado [en la fiscalía], pero en el supuesto caso que el Congreso de la República nos dé la facultades para poder investigar Chinchero serán llamados todos los funcionarios", indicó.

En marzo pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación en contra de Vizcarra, por la aprobación de la adenda al contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en la ciudad del Cusco.

Sánchez consideró que la firma de una resolución ministerial para autorizar la adenda “son actos propios del despacho ministerial”.

Sin embargo, hace algunos días, Luis López manifestó que la Comisión de Fiscalización iba a definir si citaba o no al jefe del Estado para que responda por la adenda firmada cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

En tanto, el congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio), secretario de la Comisión de Fiscalización, manifestó que la ampliación de las facultades investigadoras "no estaba en agenda".

"Estamos de acuerdo con que se investigue todo lo que tiene que investigarse, pero con seriedad y que no sea parte de un circo o una intencionalidad política del fujimorismo de poner este tema en agenda para poder interrogar al presidente. Por supuesto que no podemos decir que no hay que investigar Chinchero, pero hay que hacerlo bien", dijo a este Diario.

Cabe mencionar que entre las facultades que tienen como comisiones investigadoras, está el utilizar los apremios judiciales para los citados como los referidos a la comparecencia, o solicitar el levantamiento de la reserva tributaria.