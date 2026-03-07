Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flavio Cruz espera que Vladimir Cerrón retome actividades presenciales tras audiencia del 11 de marzo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Flavio Cruz, de la bancada de Perú Libre, afirmó que en su agrupación existe expectativa por la posible reaparición pública de Vladimir Cerrón para participar en actividades de campaña, en caso el Tribunal Constitucional resuelva a su favor el recurso presentado en su proceso judicial.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.