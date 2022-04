La congresista Flor Pablo (Partido Morado) consideró que la salida a la crisis “pasa por la renuncia” del presidente Pedro Castillo y por realizar una reforma política que permita ir a nuevas elecciones con nuevas normas. Agregó que se debe tener cuidado, porque en medio de esta delicada situación del país, sectores informales buscan ganar.

— Usted ha considerado que el presidente Pedro Castillo debe renunciar al cargo. ¿Su gobierno es insostenible? ¿Por qué?

A estas alturas, [Castillo] ya es insostenible y principalmente por la incapacidad de hacer buenas designaciones. Nosotros hemos sido una oposición constructiva desde el inicio, todo este tiempo le hemos hecho recomendaciones para que haga mejores nombramientos, cuidando la experiencia profesional y la integridad, lamentablemente en la mayoría de sectores lo que vemos es que justamente hace todo lo contrario. Esta incapacidad para tomar buenas decisiones y de hacer buenas decisiones, creo que hacen que hayamos llegado a este punto crítico en nuestro país, también hay una responsabilidad del Legislativo, pero en el tema de gobierno, él [Castillo] tiene el liderazgo y no lo ha asumido.

— ¿Y realmente cree que el presidente Castillo está dispuesto a dimitir?

Yo creo que no lo va a hacer, esperaríamos que lo haga por propia voluntad ante todo lo que viene sucediendo, principalmente ante la incapacidad de responder a la crisis económica que estamos viviendo, el alza de precios. Esto último por un impacto internacional, pero también tiene una vinculación a la convulsión social que hay en las regiones. Mucho también se debe a las tantas promesas ofrecidas, se ha ofrecido lo que era imposible de cumplir y eso le pasa una factura [al presidente]. Urge una convocatoria a los líderes de los partidos políticos, no solamente basta con sacar comunicados o hablar en los medios de comunicación, hay que hacer una acción de concertación solicitando, exigiéndole al presidente que renuncie y que haya una sucesión democrática.

— Las protestas de los transportistas y agricultores tuvieron inicio en Junín y luego se ampliaron a 12 regiones del país. ¿La reacción del gobierno fue tardía?

No solo tardía, hubo falta de capacidad para responder al hecho mismo. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene una oficina dedicada a ver el tema de los conflictos sociales, y lo que hemos visto es que han ido cambiando a los funcionarios de esta oficina, y ponen a personal que no tiene expertis en el manejo de conflictos y que están ausentes en los espacios de negociación. Y la verdad que la gente ya está cansada de estos espacios, donde se llegan a compromisos que no se cumplen, la población no solo espera mesas de diálogo sino mesas de soluciones. Se ha llegado a un punto donde se han generado muchas expectativas, y existe poca capacidad de gestión y malas decisiones, esto da como resultado una crisis tremenda.

Por ejemplo, ayer [martes] me reuní con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social [Dina Boluarte] y con la representante de las Ollas Comunes, el presupuesto está, pero hasta ahora no se reparten los alimentos a los municipios para que lleguen a las ollas comunes, esto no es un tema legal, sino de capacidad de gestión.

— ¿Esta manifestación marcó un punto de quiebre para el gobierno? ¿En qué sentido?

Nosotros hemos sido de los que hemos apoyado, apoyamos la función de la primera ministra Vásquez, es al único Gabinete al que le hemos dado la confianza los tres congresistas del Partido Morado, a los otros no, y la verdad creo que, con ese Gabinete, [el presidente Castillo] se jugó sus últimas posibilidades de hacer viable su gobierno y de tender puentes con otros sectores. Después ha vuelto a ceder ante la exigencia de Cerrón y darle puestos en el gobierno. No puedes tener un gobierno sostenido sobre la repartición de cupos, de cuotas de poder en desmedro y perdida de la buena gestión. El presidente ha perdido la posibilidad de hacer un gobierno decente y profesional para la gente.

— ¿Le sorprendió que Castillo, quien ha sido líder de un sindicato, haya confinado a Lima y el Callao para reducir las protestas en contra de su mandato?

Acá hay un absoluto mal manejo, yo estoy presentando una interpelación contra el primer ministro Torres, porque hasta ahora no hay evidencias contundentes [que justifique] una medida de esta naturaleza [el toque de queda del 5 de abril], ha sido totalmente desproporcionada, antidemocrática y va en contra de las libertades. En realidad, esta es otra de las razones por las cuales creo que el presidente Castillo debe dar un paso al costado.

Lee también: Designan a polémico ex jefe de la Digimin como nuevo viceministro de Orden Interno

— ¿El Partido Morado respaldaría la denuncia constitución de la congresista Patricia Chirinos contra el presidente Castillo?

Justamente, para que este tipo de situaciones puedan ser causales de acusación constitucional [contra un presidente en funciones] tenemos que modificar la Constitución, no podemos interpretar la Constitución a nuestro antojo.

— ¿Los congresistas del Partido Morado presentarán denuncia constitucional contra los ministros que refrendaron el decreto supremo que declaró el toque de queda?

Cuando uno piensa en democracia, en institucionalidad, se tiene que cuidar el debido proceso, nosotros estamos promoviendo en este momento una interpelación al primera ministro Torres, que nos diga cuáles son los informes de Seguridad del Estado, de Inteligencia que sustentan esta decisión [del toque de queda del 5 de abril], y en caso no ocurra seguiremos tomando las siguientes decisiones, una es la censura, y la otra es la acusación constitucional. En momentos de crisis hay que tener mucha prudencia.

“La salida de la crisis pasa por la renuncia del presidente Castillo y por una reforma política”, afirmó Pablo. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— ¿La interpelación a Torres, que usted promueve, tiene como fin su censura? ¿Cuánto tiempo puede demorar?

Tiene como fin esclarecer las cosas, hay que ser muy respetuosos de cada mecanismo, no hacemos las cosas por hacerlas, la interpelación es llamar [al pleno] al primer ministro ante una decisión que consideramos inconstitucional, que no tiene sustento. Yo le he pedido por escrito a Torres que dé el sustento, y no lo ha hecho. Yo espero que, volviendo de la semana de representación, podamos estar viendo este tema [la interpelación].

— ¿La salida a la crisis pasa por un cambio de Gabinete? ¿Bajo qué condiciones se debe realizar?

Mire, la salida de la crisis pasa por la renuncia del presidente Castillo, pasa por una reforma política que nos permita salir de este entrampe entre la vacancia y el cierre del Congreso, pasa por tener nuevas elecciones. Temporalmente, ayudaría un nuevo Gabinete, pero dudo que venga con buenas designaciones, así que la salida no es tan rápida, pero hay que hacerlo bien, no solo basta la renuncia [de Castillo], hay que hacer ajustes a la Constitución para para fortalecer nuestro sistema democrático y el equilibrio de poderes. Y en ese interín no hay que descuidar la agenda social y la generación de empleo, porque en este momento el hambre está en nuestro país.

— ¿Cómo evalúa el rol del Congreso en esta crisis? ¿Ha contribuido en la búsqueda de soluciones?

Para comenzar, en el Parlamento hubo un grupo de derecha que inició con este discurso de no reconocer las elecciones, a desestabilizar la democracia, desconociendo el resultado electoral y gritando desde el primer día “vacancia”. Y de otro lado, las fuerzas democráticas hemos intentado generar acuerdos, llevar a una gobernabilidad, pero lamentablemente en el Congreso se ha venido esta alianza entre Perú Libre y grupos como Renovación Popular y Fuerza Popular para desarmar reformas educativas, para ponerse de acuerdo para traerse abajo la reforma del transporte. Hay una mayoría en el Congreso que lamentablemente no obra pensando en las políticas públicas y estabilidad del país. Y bueno ahí nos toca a los sectores democráticos del Congreso asumir una autocrítica, el centro no ha asumido un rol de plantear una agenda y al contrario tenemos a Acción Popular jugando al mejor postor, y a Alianza por el Progreso sin ser claro, yo misma para la interpelación de Torres estoy detrás de ellos buscándolos para las firmas. Todo se mueve en función a cálculos electorales, lamentablemente en ese cálculo no está en primer lugar la vida de la gente.

Lee también: Corte Suprema ordena nuevo juicio oral contra Movadef por apología

— ¿Cuál es la autocrítica que debe realizar la oposición, el Partido Morado?

Acá hay la necesidad de que el Congreso también cumpla un rol de mediación, tenemos un rol de control político, hay que seguir haciéndolo con fuerza, pero creo que en este momento también tenemos que ser parte [de la solución], en cada una de nuestras regiones, poder tener diálogos con los agricultores, con los transportistas, explicar. Ojo, mucho cuidado, porque en este contexto de crisis quienes quieren salir ganando son todos los grupos asociados a la informalidad, y hay que tener mucho cuidado de que este escenario de crisis nos lleve a generar una situación de desgobierno. Tenemos que hacer normas que respondan a la realidad, pero las que ganan son normas declarativas y contrarreformas, es una perdida de tiempo.

— ¿Fue responsabilidad del Parlamento o del Ejecutivo que se haya aprobado un dictamen, que exoneraba el IGV al lomo fino, al faisán, y otros productos que no son parte de la canasta familiar?

Mira, nosotros, los tres congresistas del Partido Morado y un par de congresistas más fuimos de los poquísimos que votamos en contra. ¿Por qué? Porque en ese momento hicimos averiguaciones técnicas, ya sabíamos qué tipo de aves estaba ingresando. Lamentablemente, la Comisión de Economía no lo vio, porque otra, puesta las cosas se hacen con improvisación, se exoneró del trámite de comisión y todo fue directamente al pleno, tanto así que ni siquiera estaba en la agenda. Yo creo que aquí ha fallado el Congreso, principalmente, porque frente a una ley que mandó el Ejecutivo, en realidad se acumularon, no se discutió lo suficiente y se terminan filtrando exoneraciones que no corresponden. Ahora, el Ejecutivo ha enviado una propuesta y el Congreso se ha allanado, perdemos tiempo por hacer las cosas a la carrera, y de manera improvisada, sin tener el cuidado técnico, que es importante.

— El Partido Morado ha presentado un conjunto de iniciativas de reformas constitucional, que apunta a retirar la vacancia por incapacidad moral, abre la puerta a denunciar al presidente de la República en funciones por crimen organizado, entre otros, y refiere que si el presidente del Congreso asume la conducción del país deben llamar a elecciones generales. ¿Ha recibido el respaldo de otras bancadas? ¿Es posible teniendo en cuenta que este Parlamento ha utilizado ya dos veces la figura de la vacancia?

Respecto a si hay o no apertura de las bancadas, yo creo que sí, por lo menos de las conversaciones, hay proyectos de reforma política que están presentando otros partidos como Avanza País, hay conversaciones con otros sectores por supuesto y ojalá se haga una prioridad [la reforma]. Nuestro planteamiento es poder ayudar a la gobernabilidad. En primer lugar, la incapacidad queda señalada con claridad, que es incapacidad mental y física, que debe ser cerciorada por un comité médico autónomo. También abre la posibilidad de que se pueda hacer juicio político y antejuicio ante actos de corrupción, y por faltas a la Constitución como el ejemplo mencionado al inicio de la entrevista [el toque de queda del 5 de abril].

[…] Y de otro lado, estamos incluyendo una medida que va a ayudar a que más peruanos se sientan representados, estamos proponiendo que se cree como circunscripción electoral a los pueblos indígenas, así como hay representantes de los peruanos en el extranjero, igual se crearía la circunscripción de pueblos indígenas dando representación.

Lee también: María del Carmen Alva está de acuerdo con realizar nuevas elecciones generales

— Usted también propone que se convoquen a nuevas elecciones bajo nuevas reglas. Pero los cambios los debe realizar este Congreso, que ha dispuesto contrarreformas electorales. ¿El Parlamento tiene la madurez política necesaria?

Por eso creo que necesitamos la intermediación de espacios de la sociedad civil y del Estado, como el Acuerdo Nacional, la verdad es que el presidente Castillo ofreció hace rato [convocar a una sesión], este espacio no solo debiera ser para exigir al presidente su renuncia, sino también para hacer una agenda mínima de reforma política y una agenda para el beneficio de la gente, porque mientras hacemos la reforma y llamamos a nuevas elecciones, la gente necesita trabajar, comer y servicios de salud y educación básicos. Es urgente la convocatoria al Acuerdo Nacional. Necesitamos pensar más allá de nuestros intereses partidarios, necesitamos hacer viable nuestro país.

— De concretarse su propuesta de nuevas elecciones, ¿el expresidente Sagasti debe presentarse?

Ese es un tema que se analizara en su momento, ahorita no es momento de estar viendo las candidaturas, sino es tiempo de encontrar una salida democrática este momento tan duro, ya quisiéramos que se resuelva con un cambio de Gabinete, este problema se va a resolver con la renuncia del presidente, con sucesión democrática y con una reforma política.

— El ministro de Educación, Rosendo Serna, ha sido denunciado por realizar plagio en su tesis de doctorado. ¿Esto lo descalifica para continuar en el cargo?

Nosotros hemos enviado un pedido de información, y creo que se tiene que investigar y el ministro en lugar de decir “vamos a pedir ahora que investiguen a los periodistas”, él tiene que aclarar la información. La Universidad se tiene que pronunciar y si fuera cierto, definitivamente tendrá que dar un paso al costado, no corresponde que alguien que exige a los profesores que sean correctos en su actuación, no lo haya sido en el desarrollo de su tesis.

VIDEO RECOMENDADO El Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario. Si bien este último no está siendo investigado, su nombre sí surgió durante el debate del requerimiento fiscal.