Flor Pablo: Cuando asumimos un cargo "debemos dejar nuestras creencias en casa"

La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, afirmó este martes que espera que la flamante presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo (Fuerza Popular),mantenga una postura dialogante con el Ejecutivo, tal como ella misma lo ha expresado al asumir el cargo.

"Espero que (Tamar Arimborgo) tenga esa actitud de diálogo que ha expresado que va a tener con el Ejecutivo. Esperaremos cómo se dan las siguientes semanas", comentó ante la prensa.

Flor Pablo puntualizó que cuando se asume un cargo como congresista o ministro "debemos dejar nuestras creencias en la casa y trabajar por políticas públicas y derechos".

Añadió que tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tenemos que asegurar los objetivos públicos.

La titular del Ministerio de Educación (Minedu) precisó que está preparando una presentación ante la Comisión de Educación para plantear cuáles serán las líneas sobre las que esperarán el apoyo del Parlamento.

En su primer discurso tras asumir la presidencia de la Comisión de Educacion, Tamar Arimborgo indicó que fiscalizará al Ejecutivo pero que estará abierta al diálogo de diferentes posiciones.

“En democracia, la pluralidad de ideas no se censura. Tengo mis ideas personales, las he expuesto. Como presidenta, escucharé desde una posición de respeto y propiciaré puentes entre los integrantes de esta comisión, ya que representan a diferentes vertientes políticas. Esa es la labor que hoy se me ha confiado”, comentó.