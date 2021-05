Flor Pablo, virtual congresista por el Partido Morado, señaló este martes que su agrupación política está a la “expectativa” de sostener una reunión con el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, en el marco de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021. Indicó que el líder de su partido, Julio Guzmán, ya sostuvo un encuentro “protocolar” con la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Nosotros como partido estamos atentos a las reuniones con ambos candidatos. Ya se ha dado una reunión entre el presidente Julio Guzmán con Keiko Fujimori. Estamos a la expectativa de la reunión con Pedro Castillo”, afirmó en diálogo con Exitosa.

La también exministra de Educación aclaró que los planteamientos que hicieron ella y el virtual legislador Edward Málaga-Trillo sobre el sector educativo y de ciencias a través de las redes sociales, fueron para ambos aspirantes al sillón presidencial. Manifestó que pese a que el único que respondió a dicha propuesta fue Pedro Castillo, este martes eliminó el tuit con su agradecimiento e invitación a sumarse a “una sola estrategia”.

“Ayer se ha generado un poco de confusión y también de expectativa creo, por un tuit que emitió el profesor Pedro Castillo, pero, en realidad, te comento un poquito cuál ha sido nuestro planteamiento [...] Nosotros, tanto Ed Málaga, que ha dirigido todo nuestro plan en el tema de ciencias y lucha contra la pandemia, hizo un planteamiento y yo, por supuesto, también como responsable en el plan de gobierno en educación, hice lo mismo con algunos puntos urgentes y estratégicos”, detalló.

“La disposición del partido es poder reunirnos, hacerles llegar nuestras propuestas a ambos candidatos, con la expectativa de que puedan, ojalá, recoger esas propuestas y no seguir hablándoles solo a sus electores. Vino un tuit de Pedro Castillo, que entiendo, me han comentado, ya lo retiró, así que en ningún caso fue una invitación. Más allá del tuit, no es que somos parte del equipo como algunos han especulado. Hubo un tuit, seguimos a la espera de la reunión institucional del partido, nosotros estamos llanos a presentar nuestras propuestas a ambos candidatos”, añadió.

Además, resaltó que la reunión que sostuvo Julio Guzmán con Keiko Fujimori en el marco de la segunda vuelta fue “protocolar” y que esperan sostener un encuentro “más técnico”.

“Lo que nos ha informado Julio Guzmán es que ha escuchado a la señora Keiko Fujimori y ha quedado en una reunión protocolar. Estamos a la expectativa de que pudiese darse una situación de conversación técnica, más programática, pero eso depende de los candidatos”, precisó.

Finalmente, manifestó que el Partido Morado no ha tomado una posición respecto a respaldar alguna de las dos candidaturas, ya que están “a la espera” de que se den “señales de moderación” sobre las propuestas planteadas durante la primera vuelta electoral.

“Ahorita estamos en esas conversaciones. Esta va a ser una decisión institucional que debe venir los siguientes días, pero justamente porque nos estamos tomando el tiempo, porque estamos a la espera de que ambos candidatos, ambos partidos, puedan dar señales de moderación respecto a sus planteamientos en la primera vuelta, pero vemos que en realidad les siguen hablando a sus electores y no dan señales que estaríamos esperando”, enfatizó.

“En el caso de, por ejemplo, el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el respeto a la autonomía de los poderes del Estado. Seguimos escuchando no necesariamente al mismo candidato, en el caso de Pedro Castillo a [Vladimir] Cerrón hablando de cómo podría cerrar el Congreso. En realidad el antecedente del fujimorismo también genera desconfianzas”, acotó.

