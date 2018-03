“En el momento que salga algo que sea claro, contundente, este pechito no va a quitar cuerpo de ninguna manera ni le va a pasar la pelota a terceros”, señaló Lourdes Flores Nano sobre un presunto audio en el cual se da cuenta de que su campaña presidencial del 2006 habría recibido un aporte de USS$500 mil de Odebrecht.

La lideresa del PPC respondió así a raíz de que el abogado Horacio Cánepa Torre habría intentado negociar su propia situación legal al acercarse a la fiscalía anticorrupción con un audio en el que se hablaría de un presunto aporte por parte de la constructora brasileña a la campaña presidencial de Unidad Nacional del 2006, la misma que encabezaba Lourdes Flores Nano.

El abogado Horacio Cánepa Torre, investigado por el equipo especial del Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato, es uno de los árbitros que participó en las controversias iniciadas por Odebrecht

en contra del Estado peruano por desacuerdos en la ejecución de adjudicaciones obtenidas.

El abogado es indagado por el supuesto delito de lavado de activos luego de que la constructora brasileña informara que realizó un depósito por US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la empresa offshore Maxcrane Finance, pues Cánepa habría emitido 17 laudos arbitrales a favor de la constructora.

“[¿Recibió dinero de Odebrecht?] No pues, Barata está diciendo que no me ha dado [dinero], ¿qué mejor prueba tenemos? Barata ha dicho que no. Le han preguntado expresamente si le dio dinero a fulano de tal. ‘Le teníamos simpatía pero le dimos a Alan García’, ¿qué mejor prueba que esa?”, señaló Lourdes Flores Nano.

“Que yo haya declarado algo, imposible. Que alguien me haya grabado yo qué sé. […] En el momento que salga algo que sea claro, contundente, este pechito no va a quitar cuerpo de ninguna manera”, insistió.

Cabe señalar que Horacio Cánepa fue diputado por el Fredemo en 1990. Postuló al Congreso por Unidad Nacional en la campaña del 2006 sin éxito. Además, es militante del partido fundado por Luis Bedoya Reyes desde el 2003.

