Foronda: "Reconozco que ha sido un error político de mi parte"

La vocera alterna del Frente Amplio, María Elena Foronda, admitió hoy que fue un error contratar como asistente de su despacho a la sentenciada por terrorismo Nancy Madrid.

Fue al ser consultada si consideraba que una persona que administraba las llamadas cárceles del pueblo, y que fue capturada junto al número dos del MRTA [Peter Cárdenas], podía trabajar en el Estado.

"En el marco legal, la Constitución establece que las personas que han cumplido su pena, incluyendo reparación civil, no tienen impedimento para trabajar en cualquier institución. Y debemos respetar eso", manifestó.

"Reconozco que ha sido un error político de mi parte porque desde mi perspectiva yo considero que hay personas que pueden reinsertarse, no en una institución como el Congreso, ese ha sido mi error", añadió en una entrevista en vivo desde nuestra redacción.

María Elena Foronda señaló que para trabajar en su despacho desde julio de 2016, Nancy Madrid siguió un procedimiento administrativo en el Congreso, aunque precisó que fue previa conversación con la legisladora, a quien buscó para solicitarle empleo cuando fue electa.

En otro momento, Foronda contó en qué circunstancias conoció a Madrid y señaló que la contrató "por un tema de humanidad", teniendo en cuenta que había cumplido su condena.

Según dijo, Madrid fue sentenciada por pertenecer al MRTA, pero que en su sentencia no se le vincula a un atentado. "No digo que estoy felicitando que haya pertenecido a una organización así [...] El error político ha sido no valorar la dimensión de la decisión de dar una oportunidad laboral en el Congreso. No fue una falta grave, no he violentado las normas", remarcó.

Lee la entrevista completa mañana en nuestra edición impresa.