Esta mañana, congresistas de distintas bancadas presentaron una moción que plantea censurar al presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), “por realizar nombramientos de personal vinculados a su partido político en el régimen de contratos a plazo indeterminado y por realizar una serie de adquisiciones presuntamente irregulares e innecesarias” .

La moción está firmada por siete legisladores: Indira Huilca, Alberto Quintanilla y Tania Pariona, de Nuevo Perú; Yonhy Lescano y Edmundo del Águila, de Acción Popular; Marco Arana, del Frente Amplio; y Patricia Donayre, de Peruanos por el Kambio.

¿Qué opinaron los voceros de Fuerza Popular al respecto?

Para Héctor Becerril, portavoz alterno del fujimorismo, esta moción se “cae por sí sola” debido a que “está sustentada en mentiras”.

“Nosotros daremos la batalla cuando se discuta esto, así que vamos a desvirtuar estas patrañas que están escritas dentro de esta moción”, sostuvo Becerril en diálogo con El Comercio.

“Una moción sustentada en mentiras, no puede progresar”, remarcó.

El legislador criticó también a los parlamentarios que apoyan esta medida. Consideró, en ese sentido, que “cada uno está jugando su partido por sus propios intereses”.

Similar postura tuvo la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar. La congresista cuestionó el "miedo” que genera su agrupación a cargo de la Mesa Directiva.

“Si dicen que tienen los votos, porque no esperan y a partir de julio arman su lista y en los votos veremos. Si dicen que nosotros ya no somos la mayoría, que hemos perdido la fuerza y todo lo demás, entonces no entiendo por qué están tan desesperados”, señaló a este Diario.

Salazar dijo que sus adversarios políticos están utilizando esta moción de censura para desprestigiar a Fuerza Popular. Lamentó que “ni siquiera se investigue” para querer "sentenciar" al señor Galarreta.

Finalmente, la legisladora aseveró que quienes proponen esta moción de censura quieren “hacerse los moralistas” y “engañar a la población” para llegar a la Mesa Directiva.