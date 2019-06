Tubino y Velásquez consideran grave aporte de OAS a campaña de Castañeda

Los voceros Fuerza Popular, Carlos Tubino, y el Apra, Javier Velásquez Quesquén, consideraron grave la información revelada por un colaborador a los fiscales del equipo especial Lava Jato, que publica hoy El Comercio. Este testigo afirmó que la empresa brasileña OAS habría aportado 220 mil dólares a la campaña electoral del ex alcalde Luis Castañeda Lossio del 2014.

Según el informe, en el 2014 , José Adelmario ‘Leo’ Pinheiro, ex presidente de OAS, tenía interés en restablecer un vínculo con Castañeda. Para esto, la empresa le ofreció S$100 mil como aporte de campaña. La entrega de este monto se habría coordinado por medio de Martín Bustamante, quien presuntamente solicitó al final US$ 220 mil.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo a El Comercio que este caso se tiene que investigar y, de acuerdo a la información que aparezca, la fiscalía deberá evaluar una medida a tomar.

“Sí, [lo considero una acusación grave], es una información comprometedora y que lógicamente hay que investigar, como lo digo, como se ha hecho en otros casos", expresó.



El vocero alterno del Apra, Javier Velásquez Quesquén, señaló que la acusación es grave de forma indistinta al monto que hubiese recibido Castañeda Lossio.

"El doctor Castañeda debe ser el primer interesado en esclarecer este aporte que ahora a migrado a un monto superior. Tiene que esclarecerse e investigarse [este caso]. Lo primero que hay que hacer antes de públicamente poner en cuestión la situación jurídica del señor Castañeda, es corroborarse esta información", remarcó.

Sin embargo, indicó que aún le parece buena la gestión que realizó el ex burgomaestre de Lima, pero que de corroborarse este presunto aporte sería "muy lamentable".

"Hay que esperar que estos hechos sean corroborados y, de ser corroborados, que los responsables respondan por los mismos", aseveró.

El último 26 de mayo, Luis Castañeda Lossio afirmó en una entrevista que no recibió sobornos de OAS. Sin embargo, aseguró que no puede poner las manos al fuego por sus ex funcionarios.

“Que [un presunto aporte] haya correspondido a una especie de pre soborno, en eso sí soy contundente: de mí nadie puede decir que me ha sobornado alguna vez”, aseveró en el programa "Rey con Barba y Tudela", de Willax TV.