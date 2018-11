Fuerza Popular no pedirá explicaciones a congresista Miguel Castro

El vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, indicó que su bancada acordó no citar ni pedir explicaciones a los congresistas Rolando Reátegui y Miguel Castro, para que expliquen su decisión de declarar ante la Fiscalía en la investigación seguida contra su lideresa, Keiko Fujimori.

“Con relación al congresista Castro y al congresista Reátegui, nosotros ya no vamos a citarlos, nosotros vamos a mantener como digo, la prudencia en estos casos, que está en investigación fiscal, esa es la instancia que está viendo ese tema y nosotros ya no vamos a interferir”, dijo a El Comercio.

El vocero de FP indicó que hasta el momento el congresista Castro no se ha comunicado con ellos, tras las nuevas informaciones difundidas ayer sobre nuevos testigos y versiones que dan cuenta de presuntos aportes en la campaña de 2011 y en la que estaría implicado su colega.

“Nosotros con relación a nuestra bancada no vamos a tomar ninguna acción en ese sentido, no vamos a citarlos, ni llamarlo o perseguirlos; no queremos hacer ningún tipo de acción interna que pueda interpretarse como una obstrucción. Vamos a actuar con ellos con la máxima prudencia y eso es lo que haremos”, anotó.

Sin embargo, advirtió que estas nuevas declaraciones afectan al partido y como tal “sabemos que estamos pasando por un momento difícil y eso obedece a la reestructuración que se está haciendo internamente y tomando algunas decisiones para mantener nuestra posición de oposición al gobierno, pero hacerlo con ánimo menos confrontacional”.

Tubino calificó como una “especulación” la versión de que algún otro congresista de su bancada pueda seguir los pasos de Castro. “Yo espero que no haya este tipo de casos”, concluyó.

-Los complican-

De otro lado el congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, indicó que estas nuevas declaraciones que implican al congresista de FP, Miguel Castro, no solo afectan políticamente a dicho partido; sino que “complican” la situación judicial de su lideresa.

“No solo desde el plano político; sino también desde el plano judicial. Hay que recordar que la investigación es del aporte del año 2011, esto pone en un escenario más complejo que pone en riesgo los procesos judiciales que tiene en marco en contra de ellos”, anotó.

En ese sentido, sostuvo que dichas versiones muestra un “modus operandi” que se practicó al interior de FP (ex Fuerza 2011) y con “dinero que podría ser de fuente ilícita”.

“Políticamente también evidente, el nivel al que ha llegado Fuerza Popular y que ahora se evidencia. Por eso es que blindan personajes cuestionados”, advirtió.

Carlos Bruce de la bancada de Peruanos por el Kambio, también consideró que “sí afecta políticamente a Fuerza Popular". "Sobre los entretelones, no tengo forma alguna de saber qué exactamente ocurrió”, añadió.

El congresista Miguel Castro y tampoco abogado Jorge Castro, quisieron responder nuestras llamadas.