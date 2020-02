Francisco Petrozzi -ex congresista de Fuerza Popular y ex ministro de Cultura- ha sido nombrado por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra como agregado cultural de la Embajada del Perú en Alemania. La resolución ministerial -firmada por el canciller Gustavo Meza-Cuadra- está fechada el 26 de febrero, pero aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, confirmaron fuentes de El Comercio.

El 4 de diciembre, Petrozzi -quien también es tenor lírico- renunció al Ministerio de Cultura obligado por el escándalo que se desató tras la remoción de Hugo Coya del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de que el periodista y escritor revelara que el excongresista de Fuerza Popular lo había llamando constantemente cuestionando los temas o las entrevistas que se le hicieron a políticos de oposición al gobierno.

Coya detalló, en “Cuarto poder”, por ejemplo que una de esas llamadas se dio cuando TV Perú transmitió en vivo la reacción de Mark Vito Villanella al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Poco después de ser elegido para el Congreso, en el 2016, fue cuestionado por afirmar que la mayoría que había obtenido Fuerza Popular en el Parlamento -73 curules- iba a permitir que las “todas las leyes” a favor de los pobres del país “corran como por un tubo”.

“Hoy estamos aquí porque ustedes lo han mandado de esa forma. Somos una mayoría inmensa y en el Congreso la mayoría necesaria para que todas las leyes, que serán en favor de los pobres del Perú, corran como por un tubo”, expresó en aquel momento.

El ahora agregado cultural del Perú en Alemania ha sido profesor de la Facultad de Música de la Universidad of Western Ontario, Canadá (1994-1996), tenor solista de Aalto Thearter Essen, Alemania (1997-1999), tenor solista de Opera Estatal de Baviera-Múnich (1999-2015) y congresista de la República elegido por Fuerza Popular (2016-2019).

En la resolución de nombramiento en el cargo diplomático, se precisa que “los agregados, cualquier sea su naturaleza actuarán como asesores del Jefe de Misión, en toda negociación o gestión que competa a su especialización”.