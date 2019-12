El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, aseguró que le consultó al presidente Martín Vizcarra sobre la decisión de retirar a Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

“Yo tuve que tomar una decisión y la tomé, y no me arrepiento de haberla tomado. Por supuesto que se la consulté [a Martín Vizcarra]. Le dije: ‘Voy a tomar esta decisión, me parece que es el momento. ¿Puedo enviar el decreto?’ Y la respuesta fue sí”, dijo en entrevista a RPP Televisión.

En ese sentido, refirió que acudió directamente a Vizcarra y no al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

“Es posible que él no haya tenido [conocimiento]. No fui donde el jefe del Gabinete. Posiblemente me equivoqué, pero esa es la verdad, no fui donde el jefe del Gabinete. El primer ministro hoy quería saber la cronología de los sucesos. Yo se la expliqué y me dijo: ‘Tienes que comunicarle a la gente lo que has hecho y por qué lo has hecho’”, anotó.

El titular de Cultura explicó que fue él quien tomó la decisión de retirar a Coya y se la comunicó personalmente en su oficina.

"Evidentemente él ha tenido un mensaje preparado para soltar en redes y hacer lo que están haciendo. De todas maneras, aquí se está discutiendo el derecho de un ministro de elegir su personal de confianza y eso no es correcto. Yo tengo la prerrogativa de escoger a mi grupo de asesores", manifestó.

Además, Petrozzi negó que le haya dicho a Coya que dos funcionarias “envenenaron” a Vizcarra para que lo retire de IRTP.

“No es verdad. La verdad solo la sabemos él y yo [...] Yo solo puedo responsabilizarme por lo que hice, por la decisión que tomé, que fue consensuada con el señor Coya en mi oficina”, aseveró.

“Tanto es así que él me dice: ‘No puedo dejar de representar al canal ante la BBC’. ‘Me parece perfecto’, le dije. Y él me ofrece: ‘A mi regreso he de renunciar’. Yo le digo: ‘En este instante firmaré tu resolución ministerial para que viajes y nos dejes muy bien’. Ese fue el acuerdo que se tomó. El resto no lo conozco”, añadió.

Respecto a las razones del despido de Coya, Petrozzi refirió que al expresidente del IRTP no le gustaba el proyecto de regionalización de TV Perú a través de pequeños estudios y que por ello decidió reemplazarlo por el periodista Eduardo Guzmán, quien sí se mostró a favor.

“A él [Eduardo Guzmán] le gusta el proyecto. Empecé a conversar con él poco después de ingresar al ministerio, en octubre. En realidad, él [Eduardo Guzmán] ha acudido a mi llamado”, dijo.

Finalmente, Petrozzi insistió en negar la versión de Hugo Coya respecto a que Vizcarra fue envenenado por dos funcionarias: “No lo puedo decir porque no existió, no lo puedo decir porque no lo dije. No sé de las 200 o 300 funcionarias que hay en Palacio de Gobierno, quiénes eran las personas que tenían contacto con él o a quién llamaba él para consultar. No tengo la menor idea”.