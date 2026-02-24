El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 26 de marzo, a las 9:00 horas, la audiencia preliminar virtual de control de acusación en el proceso penal seguido contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio del Estado.

La acusación fiscal está relacionada con el pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), medida adoptada en noviembre de 2020 durante el gobierno de transición que encabezó Sagasti. Las resoluciones supremas emitidas entonces dispusieron el retiro de tres tenientes generales y quince generales, tras la designación del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la institución policial.

Además del exmandatario, la investigación alcanza a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, quienes participaron en las decisiones adoptadas ese año respecto a la reorganización del alto mando policial.

El Ministerio Público abrió esta investigación luego de que el Pleno del Congreso, en abril de 2025, aprobara la resolución legislativa que autoriza la formación de causa penal contra el expresidente y sus entonces ministros.

En paralelo, el Parlamento debatió un proyecto para inhabilitar por 10 años a Sagasti por una presunta infracción constitucional vinculada a los retiros en la PNP; sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

El proceso penal continúa en el ámbito judicial tras la autorización del Legislativo. De acuerdo con el expediente, la audiencia forma parte de las diligencias programadas dentro de la investigación ya en curso, que también consigna actuaciones fijadas para fechas posteriores, como la del 17 de noviembre, dentro del mismo proceso.