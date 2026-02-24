Resumen

El proceso penal contra Sagasti continúa en el ámbito judicial tras la autorización del Legislativo. Foto: GEC
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 26 de marzo, a las 9:00 horas, la audiencia preliminar virtual de control de acusación en el proceso penal seguido contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio del Estado.

