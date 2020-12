Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Francisco Sagasti, en entrevista con RPP Noticias ha indicado que durante mucho tiempo en el país “no hemos tenido una política en el sentido de la palabra”. Por el contrario, “confrontaciones, conflictos”. Antes de concluir este diálogo con el citado medio, dijo que “el gobierno está para devolver la confianza que se puede hacer política de manera diferente y poner el interés público por delante”.

Por otro lado, respecto a los sucesos por el paro agrario y la derogación de la Ley de promoción agraria, indicó que “aquellos empresarios que cumplieron con las normas se han visto saboteados por quienes no hicieron caso o cumplieron las normas y algunas emplearon prácticas de enganches de trabajadores”.

Sobre las manifestaciones, el presidente sostuvo que “su primera tarea es evitar perder vidas. En la medida de lo posible con actitud de autocontrol, de respuesta proporcional. Segundo, usar la persuasión para persuadir que las personas depongan su actitud, y buscar la manera en que sus demandas puedan ser atendidas. Tercero, informarse de lo que se puede hacer en el Ejecutivo. Es decir, todo el tema de la supervisión laboral”.

Asimismo, indicó que si “agotado todo esto, la buena voluntad, los oficios, hay que recurrir al uso de la fuerza”.

Con respecto a los comicios del 2021, Sagasti aseveró que su comportamiento “ha sido de estricta y absoluta neutralidad”, y también que ya existe un calendario electoral que no será modificado. “Ya tenemos todo un proceso en marcha. No vamos a modificar eso. Las autoridades electorales el JNE, la ONPE, la RENIEC, son entidades autónomas y no vamos a interferir de ninguna manera, ni adelantar. El Ejecutivo no tiene vela en manejar este proceso electoral para nada”, declaró.

En cuanto a la próxima aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en el Perú, dijo que el país tendrá, los primeros días de enero o fines de diciembre, tendremos un primer lote de ellas. Sobre el almacenamiento, indica que se debe ver dónde ubicarla. “Tiene que ir no a un lugar plano, es una geografía difícil”. Además, que “nunca en la historia del Perú hubo un problema logístico tan complejo”, declara en RPP Noticias

En relación a los cambios en la Policía Nacional del Perú, indicó que “ya no hay vuelta atrás” en las decisiones tomadas y que “lo que queda es recomponer el alto mando policial”. Sagasti también se refirió al nuevo ministro como “una persona intachable, además de ser policía, es una persona que permite articular de manera estrecha y razonable”, y sobre la salida de Ruben Vargas, agradeció su renuncia e indicó que sabe “que para mantener el rumbo en algunos casos es necesario cambiar de dirección un par de veces”.

Sobre la minería del país, el presidente sostuvo que “el Perú no es solo un país minero” y que “no hay que obsesionarse con un sector” ya que se “tiene el privilegio de ser minero, agrícola, que usa fuentes de agua, energía”. “Ningún país tiene esa extraordinaria diversidad de ecosistemas, de recursos, que tenemos nosotros. Si en la era del conocimiento, le añadimos conocimiento, investigación, tecnología, innovación, y gestión a esa dotación de recursos en un momento de cambio mundial acelerado, yo creo que el Perú puede dar un salto enorme”, indicó.

