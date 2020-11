El presidente Francisco Sagasti brindó una entrevista este domingo, en formato panel, a los programas dominicales “Punto Final”, “Cuarto Poder”, “Panorama” y “Día D”. Durante la conversación, el mandatario realizó importantes anuncios en los campos político, económico y social.

Durante más de una hora, Sagasti se pronunció sobre diversos temas relacionados a la situación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el nombramiento del comandante general de dicha institución, así como a la reactivación económica, la relación con el Parlamento y la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

Estas fueron sus declaraciones y anuncios más importantes:

Descarta renuncia del ministro del Interior

El jefe del Estado descartó la renuncia del ministro del Interior, Rubén Vargas, tras las críticas que ha levantado el nombramiento de César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP y el paso al retiro de 18 generales de la institución.

“Eso [la renuncia del ministro del Interior, Rubén Vargas] está descartado. No tenemos tiempo para andar en experimentos. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidente del Consejo de Ministros [Violeta Bermúdez] y toda mi confianza”, manifestó

“No estamos para entradas, salidas, ni juegos de ajedrez en un momento tan crítico por un grupo de oficiales disconformes, la mayoría de los cuales está cuestionada”, añadió.

Constitución

Sagasti indicó que es consciente de que él no tiene el mandato para llevar adelante un cambio en la Constitución, tal como lo solicitan varios sectores. “No tenemos legitimidad, ni tiempo para hacerlo”, exclamó.

“No tenemos el mandato, en este gobierno de transición, de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Soy muy consciente que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da un mandato para empezar un gran debate, un proceso de cambio (de la Constitución) ni mucho menos”, señaló en una entrevista que brindó a diversos medios desde Palacio de Gobierno.

“Lo que podemos hacer en este tiempo es recoger información, sentar bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando un grupo, nos parece excelente que ese esa el grupo que lo haga, pero no vamos a hacer más allá. No tenemos legitimidad, ni tiempo para hacerlo”, añadió.

“No me tiembla la mano”

Sagasti afirmó que a él no le “tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo” y dijo que, por ello, los peruanos deben estar seguros de que tendrá la determinación de “parar en seco” cualquier intento de desestabilizar al Gobierno.

“Una cosa es ser abierto, dialogar con todos y otra cosa es ser ingenuo. Para ser ingenuo tengo demasiados años de vida, tengan por seguro que conozco esto muy claramente. Algunos decían ‘es una persona muy grande, el abuelito simpático, bonachón, que realmente no tendría la posibilidad de tomar acciones con mano dura’”, sostuvo en una entrevista a varios canales de televisión desde Palacio de Gobierno.

“Tengan por seguro una cosa: a mí no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo. Tengan toda la tranquilidad del caso, cuando de la conversación cordial se pasa a un intento de desestabilización, traiciones directas, ahí perfectamente tendré la determinación de parar estas cosas en seco”, puntualizó.

Sagasti: "A mi no me tiembla la mano" 29/11/2020

Vacunación contra COVID-19

Sagasti aseveró que el Ejecutivo planea desarrollar la campaña de vacunación contra el COVID-19 desde fines del primer trimestre del 2021.

“Lo ideal sería que, si logramos obtener los contratos (con los laboratorios fabricantes de vacunas), hacer todo este proceso de vacunación (contra el COVID-19) en gran medida hacia fines del primer trimestre, es decir, entre marzo y parte de abril”, expresó.

Además, el mandatario remarcó que una de las opciones de la próxima vacunación contra el COVID-19 es llegar a 22 o 23 millones de personas, para lo cual la próxima semana se conformará un “equipo en grande” que se aboque al tema.

ONP

El mandatario anunció que si el Congreso aprueba por insistencia la ley que plantea la devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

“El Ejecutivo (durante el gobierno de Vizcarra) observó la ley. Si se pasa por insistencia lo llevaremos al Tribunal Constitucional”, advirtió el jefe del Estado.

“No consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP es viable o conveniente en este momento crítico”, anotó.

Reformas políticas

Sagasti indicó que su Gobierno seguirá con las iniciativas que han estado funcionando y que todavía faltan implementar, entre ellas, la reforma política.

Reconoció que hay problemas de representatividad en los partidos políticos y la clase política en general, lo que se pudo apreciar en las movilizaciones que generaron la renuncia de Manuel Merino como presidente.

“Con respecto a una renovación en los partidos políticos, concuerdo plenamente. Hubo una comisión de reforma política, creo que hay que avanzar, adelantar, continuar con esas reformas que se han hecho solo a medias”, indicó.

