El presidente Francisco Sagasti confirmó este miércoles que apenas se oficialice su inscripción como candidato a la segunda vicepresidencia de la República con el Partido Morado presentará su renuncia a dicha postulación ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Según dijo, su dimisión no se pudo concretar antes debido a que “uno no puede renunciar a lo que no es”.

“Hicimos una consulta legal a expertos y uno no puede renunciar a lo que no es. En este momento, yo no soy candidato hasta que lo admita el JEE. En ese momento, a los segundos que salga publicado, presento mi renuncia, ya está preparada mi carta para presentarla”, sostuvo en diálogo con Exitosa Noticias.

El mandatario ratificó que su Gobierno mantendrá “total y absoluta neutralidad” de cara a las Elecciones Generales del 2021 descartó que se vaya a “intervenir” o “interferir” en el proceso.

“Hay total y absoluta neutralidad. No vamos a intervenir ni interferir. Tranquilidad, el suelo está parejo y nos aseguraremos que esté parejo para todos los partidos”, señaló.

Francisco Sagasti aseguró que renunciará ante el JEE Lima Centro 1. (Exitosa Noticias)

Este martes 22 de diciembre, el Partido Morado solicitó la inscripción de su fórmula presidencial encabezada por Julio Guzmán e integrada por Flor Pablo y Francisco Sagasti en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, según puede apreciarse en el portal del JNE.

La plancha presidencial del Partido Morado presentada ante el JEE Lima Centro 1.

Francisco Sagasti presentó su renuncia a su precandidatura ante el Partido Morado. Sin embargo, el Órgano Electoral Nacional de la agrupación política rechazó el pedido y señaló que debía presentarse ante el JEE Lima Centro una vez que fuera presentada la candidatura.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO