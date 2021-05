El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que tiene como objetivo hacer del proceso de transferencia al próximo gobierno un trámite lo más “transparente posible” para que toda la ciudadanía conozca el estado en el que se encuentra el país al final de su mandato.

“Los procesos de transferencia están claramente establecidos, hay normas específicas, tienen que haber una comisión de transferencia en la cual participan las personas del gobierno que ha sido elegido, de su equipo y se comunican con el respectivo ministro”, precisó en una entrevista a RPP este sábado.

“Pero queremos hacer dos cosas adicionales: hacerlo lo más transparente posible. Que se sepa exactamente lo que estamos dejando. Normalmente esta comisión de transferencia ha sido medio en secreto, pero no tenemos nada que ocultar”, añadió.

Francisco Sagasti manifestó que, el segundo punto que quieren resaltar es un trabajo en temas prioritarios desde el 7 de junio, día siguiente de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Hay muchas cosas que hemos empezado que desde el día 7 de junio la persona responsable tendría que estar trabajando con nosotros”, aseguró, para luego precisar que son temas de salud, específicamente en la compra de vacunas y las medidas que se planean ante la posibilidad de una tercera ola de coronavirus (COVID-19).

El presidente, quien brindó un balance de sus primeros seis meses de gestión este viernes, recordó que sus funciones acabarán el día 28 de julio y que su última actividad protocolar será la participación en el Te Deum ese mismo día.

“Lo que quisiera trasmitir a la hora de entregar el cargo es que tenemos una nueva oportunidad de reflexionar sobre lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal en los últimos 200 años”, indicó.

Por último, Francisco Sagasti señaló que se emocionó al brindar su mensaje a la Nación y citar al mariscal Andrés Avelino Cáceres por lo que significan sus palabras.

“Lo que dice es que el Perú puede ser tan grande como queramos, que depende de nosotros. Lo que realmente me emociona, me molesta, es ver la diferencia entre lo que podemos ser y cómo todas estas rencillas, peleas, rencores que tenemos, esa incapacidad de ponernos de acuerdo nos hace estar tan lejos de lo que objetivamente, cualquier persona que ha estudiado un poco nuestro país, ve lo que podemos ser. Eso es lo que me duele”, acotó.

