Las frases destacadas de la última entrevista de Kenji Fujimori

El congresista Kenji Fujimori indicó este martes que la “turbulencia política” en el fujimorismo se debe a pugnas por el control de Fuerza Popular (FP) y confirmó que no habla con su hermana Keiko desde el primer pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski.

Señaló que a raíz de la crisis que enfrenta el fujimorismo se ha preguntado si valió la pena luchar por la libertad de su padre, Alberto Fujimori, y su repuesta ha sido que sí.

Por ello, sostuvo que le duele la posibilidad de que él pueda regresar a prisión y que Fuerza Popular haya cuestionado el indulto humanitario concedido por Kuczynski tras haber superado la primera vacancia.

En diálogo con Canal N, Kenji Fujimori, cuyo pedido de desafuero se verá este miércoles en la Comisión de Permanente del Congreso, refirió que el distanciamiento con su hermana Keiko es real.

“No es armado, las lágrimas de mi madre no son armada, el sufrimiento de mi padre no es armado, si se da una reconciliación a buena hora, no me voy a oponer. No quiero ver sufrir a mis padres”, refirió.

Repasa aquí las principales frases de su entrevista.