La Comisión Permanente aprobó ayer, con 25 votos a favor, el informe final que recomienda inhabilitar al congresista Freddy Díaz (no agrupado) para ejercer la función pública por 10 años. Actualmente, es investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho congresal. El caso es visto en la Fiscalía Suprema Penal luego de la denuncia interpuesta en su contra el pasado 27 julio del 2022.

El informe fue previamente aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista delegado del caso, Luis Aragón, sustentó el documento que señala a Díaz como infractor de los artículos 1 y 2 -numerales 1 y 24, literal h-, y 38 y 39 de la Constitución. En concordancia con ello, se “ha demostrado” que Díaz “hizo mal uso de su poder como congresista y su investidura”. Ello debido a dos hechos: tener relaciones sexuales e ingerir alcohol junto a una trabajadora en instalaciones del Congreso, además de haberla afectado seriamente.

El documento agrega que hay factores adicionales que justifican la sanción propuesta: Freddy Díaz es aún un alto funcionario del Estado y los hechos ocurrieron dentro de su despacho congresal.

Lo que sigue en el proceso

Una vez aprobado el informe final, Freddy Díaz está a un paso de la inhabilitación propuesta. La congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó a El Comercio que este grupo de trabajo propondrá este miércoles al Consejo Directivo que el caso sea sustentado en el pleno del Congreso el martes 10 de enero a las 8 de la mañana .

El Consejo Directivo ha convocado a sesión para hoy, desde las 3 de la tarde, y uno de los puntos de la agenda es tomar un acuerdo respecto al caso Freddy Díaz.

Consejo Directivo sesionará este miércoles a las 3 de la tarde.

Camones agregó que, si no fuera aprobada la fecha de 10 de enero como propone la Subcomisión, plantearán que sea el 11 de enero el día en que se presente ante el pleno el caso, sea sustentado, debatido y votado. La congresista indicó que darán celeridad al tema y que la fecha más cercana para resolverlo es a partir del martes 10, pues se deben cumplir ciertos plazos.

“Es hasta el 10 [de enero] porque hay que notificarle [al congresista Freddy Díaz] con tres días hábiles de anticipación, entonces las fechas calzan para ese día”, detalló Camones a este Diario.

La Subcomisión acusadora encargada de sustentar el informe final ante el pleno del Congreso está conformada por el congresista Luis Aragón, quien ha sido el delegado, y Camones como presidenta de la Subcomisión. A esta sesión Díaz podrá presentarse con su defensa. Sin embargo, en caso no asistir ninguno de ellos, esto no implica que la sesión no se lleve a cabo.

En cuanto a la votación que se requerirá, en el caso del juicio político (inhabilitación) su aprobación requiere al menos los dos tercios de los votos (66, restando el número de integrantes de la Comisión Permanente). “Nosotros votaríamos el 10 de enero, ese día se cursa notificación, se hace conocer la decisión del pleno y a partir del día siguiente él está inhabilitado para ejercer el cargo”, añadió la congresista.

El proceso, sin embargo, ha tenido demoras que podrán darle la oportunidad a Freddy Díaz para retornar a su despacho a partir del 8 de enero. Esto debido a que la suspensión de 120 días vence el 7 de enero. “Asumimos la presidencia de la Subcomisión a fines de setiembre del 2022, pusimos atención al caso. Pero hubo varios hechos que han dilatado el tiempo. [...] Fue en la tercera delegación del caso a Luis Aragón se cumplieron los pasos. Han sido tiempos que lamentablemente se han perdido y que no haya terminado [el proceso] antes de que vuelva a asumir sus funciones”, dijo Camones.

Durante el debate, el congresista José María Balcázar observó que no se podía “llegar a la afirmación de que [Díaz] había cometido actos sexuales. Nos estamos convirtiendo en jueces. Lo que podemos decir es que habría cometido relaciones sexuales”. Sin embargo, Camones cuestionó esta posición indicando que “en el Congreso lo que se está sancionando es el uso incorrecto al despacho congresal y por una aceptación del congresista denunciado de haber ingerido alcohol en el despacho y haber tenido relaciones sexuales. El mismo congresista ha aceptado haber mantenido relaciones sexuales. No es cierto lo que indica [Balcázar], se ponerlo en condicional, cuando hay una aceptación expresa de quien está siendo denunciado”.

Intentos

Freddy Díaz intentó hasta el último lunes que su caso sea declarado nulo. A las 3 de la tarde de ese día, presentó un recurso de nulidad de su proceso que “repite casi literalmente las 6 nulidades planteadas durante el proceso llevado a cabo en la Subcomisión”, informó Camones ayer durante la sesión de la Comisión Permanente.

Este se suma a las otras seis nulidades que presentó Díaz en la Subcomisión. Estos recursos, dijo la presidenta de ese grupo, no están reglamentados en el Congreso y tampoco se violentó ninguno de los derechos del acusado. Por ello, la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, rechazó ayer de plano el pedido de nulidad.

Según Camones, Díaz habría pretendido la dilatación del proceso con este tipo de recursos. De otro lado, los seis recursos de nulidad presentado en la Subcomisión fueron también desestimados porque, según se argumentó, se llevó a cabo el debido proceso y se cumplieron los plazos.

Los procesos de nulidad que Freddy Díaz presentó ante la Subcomisión y que fueron desestimados.