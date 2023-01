Diferentes instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Asociación Civil Transparencia y Proética, condenaron y repudiaron que el Congreso haya blindado al parlamentario no agrupado Freddy Díaz, acusado de haber violado sexualmente a una trabajadora en su despacho en julio de 2022.

El último martes, el pleno del Parlamento no logró aprobar la acusación constitucional que proponía inhabilitar por 10 años de la función pública a Díaz. De esta manera el representante de Pasco continúa en funciones y sin ninguna sanción, mientras enfrenta una investigación fiscal por presunto delito contra la libertad sexual.

El informe contra el congresista, que logró una curul bajo el símbolo de APP, tuvo 59 votos a favor, 21 abstenciones y dos en contra [ver listado]. Para que la sanción por presunta infracción a la Constitución sea aprobada se requería llegar a los 66 votos.

Al respecto, la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, calificó de “condenable y repudiable” la protección a Díaz, sobre todo si se tiene en cuenta que en el Perú las mujeres sufren violencia diariamente y donde el machismo es prácticamente una institución.

“Es lamentable que la representación no esté a la altura de los hechos, este es un acto que demuestra que los parlamentarios les dan la espalda a las mujeres del país. Esperamos que mañana [jueves] recapaciten y este congresista pueda ser sancionado” Adriana Urrutia, Transparencia

En la agenda del pleno del Congreso de este jueves figura la solicitud de reconsideración planteada por la legisladora Sigrid Bazán (Juntos por el Perú).

Urrutia afirmó que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que un acusado por violación siga en el ejercicio de sus funciones como congresista. “Se trata de alguien que ejerce una representación política, hay elementos simbólicos que entran en juego, [en teoría] esta persona fue elegida por su probidad, honestidad y valores”, subrayó.

La politóloga dijo que es “incomprensible” que un Congreso con menos de 10% de aprobación blinde a Díaz.

“¿A qué está jugado el Congreso al proteger a un acusado de violación? El Parlamento ha tomado una decisión en un mundo paralelo, no considera que hay más de 45 fallecido en un contexto de movilización nacional que reclama que en el Legislativo haya una mejor representación”, acotó.

Los que blindaron a Díaz en el Parlamento

Nombre y apellido Sentido del voto Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) En abstención María Antonieta Agüero (Perú Libre) En abstención Américo Gonza (Perú Libre) En abstención Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) En abstención Alfredo Pariona Sinche (Perú Libre) En abstención Kelly Portalatino (Perú Libre, exministra de Salud) En abstención Abel Reyes Cam (Perú Libre) En abstención Janet Rivas (Perú Libre) En abstención María Taipe Coronado (Perú Libre) En abstención Germán Tacuri (Bloque Magisterial) En abstención Édgar Tello (Bloque Magisterial) En abstención Katy Ugarte (Bloque Magisterial, exministra de la Mujer) En abstención Guido Bellido (Perú Bicentenario, expresidente del Consejo de Ministros) En abstención Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) En abstención Nieves Limachi (Perú Democrático) En abstención Darwin Espinoza (Acción Popular) En abstención Gladys Echaíz (Renovación Popular, ex fiscal de la Nación) En abstención Héctor Valer (Somos Perú, ex presidente del Consejo de Ministros) En abstención Enrique Wong (Podemos Perú) En abstención Carlos Alva (No agrupado) En abstención Heidy Juárez (No agrupada, exministra de la Mujer) En abstención Freddy Díaz (No agrupado) En contra Luis Picón (No agrupado) En contra

“Es una de las peores decisiones”

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que la protección a Díaz no solo es lamentable, sino constituye “una de las peores decisiones que pueda haber tomado el Congreso en cualquier ámbito”. Añadió que no se estaba discutiendo el fondo de la denuncia, sino el abuso del congresista no agrupado de su cargo.

“Hay sobradas evidencias y es lamentable que entre los congresistas que no asistieron y los que marcaron en abstención se haya terminando dando impunidad, en el campo político, a Díaz. El Parlamento ha demostrado que no está a la altura”, remarcó.

En diálogo con este Diario, Rotta opinó que el Parlamento ya era “muy mal evaluado por la población en general” y advirtió que la protección al congresista acusado por violación sexual “sin duda alimentará” ese rechazo, que podría ser “instrumentalizado” por quienes exigen el cierre de ese poder del Estado.

Diana Portal, adjunta de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, alertó que el blindaje a Díaz sienta “un precedente negativo”.

“En nuestro país, el índice de tolerancia social a la violencia contra las mujeres es altísimo. En la última encuesta de este tipo, que fue en el 2019, el 59% [responsabilizaba a la víctima]. Es peligroso que el Estado, a través del Congreso, archive este tipo de denuncias. No da un mensaje a la ciudadanía de rechazo contundente [a las violaciones]”, manifestó.

Portal refirió que es importante que los congresistas analicen la situación del parlamentario, a fin de que tomen la mejor decisión, al momento de que se vote la reconsideración.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que el Congreso evalúa esta decisión [de archivar la acusación constitucional], no se puede tolerar este tipo de conductas [de abuso sexual], más aún cuando se habla de un alto funcionario. De no aprobarse [la inhabilitación] se estaría avalando la impunidad”. Diana Portal, Defensoría del Pueblo

¿Por qué votaron en abstención?

El congresista Héctor Valer (Somos Perú), uno de los que marcó en abstención, indicó a El Comercio que durante la sesión, que fue reservada, la defensa de Díaz mostró nuevos elementos que no fueron tomados en cuenta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Agregó que por ello no respaldó la inhabilitación del parlamentario no agrupado.

Valer-denunciado por violencia familia por su fallecida esposa y su hija en el 2017- no descartó cambiar el sentido de su voto al momento de la reconsideración, pero afirmó que todo dependía sobre cómo la SAC iba a refutar las nuevas pruebas.

Un juzgado dictó en el 2017 medidas de protección a favor de Ana Montoya Leo, esposa de Valer, y le prohibió al ex primer ministro “cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio” de ella. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Una posición similar tuvo Guido Bellido, quien, en un intento por justificar su cuestionado voto, dijo que los elementos presentados por Díaz lo han hecho dudar.

“La subcomisión no ha alcanzado oportunamente la información para ver si era justa o no la sanción que se planteada”, manifestó a El Comercio.

El ex primer ministro negó que exista un blindaje a favor del congresista no agrupado, porque el Ministerio Público puede continuar con su investigación penal.

Por su parte, la portavoz de Perú Democrático, Nieves Limachi, dijo que le parecía “desproporcionada” la propuesta de inhabilitar por 10 años de la función pública a Díaz, cuando la SAC no ha analizado la denuncia de violación sexual, sino el mal uso de las oficinas del Congreso y la relación de poder que tenía el congresista no agrupado hacia la víctima.

Limachi, en comunicación con este Diario, también dijo que a la derecha en el Congreso “le conviene” sacar a Díaz para que “ingrese un aliado más para ellos”.

Fuentes de El Comercio indicaron que algunos congresistas que votaron en abstención podrían cambiar el sentido de su voto si la inhabilitación al ex integrante de APP se reduce a cinco años.

Al respecto, la presidenta de la SAC, Lady Camones (APP) dijo que está abierta a reducir el tiempo de sanción para Díaz, aunque no precisó en cuánto.

“Claro que sí, esa es una posición que la hubiesen podido expresar en el pleno, se puede hacer la rebaja en consideración de la mayoría así lo plantee. No podemos dejar sin una sanción, cuando existe una aceptación expresa, el congresista ha admitido haber mantenido relaciones sexuales con una dependiente, ha aceptado haber libado licor en el Congreso. ¿Cómo podemos no sancionar eso?”, dijo.

Camones criticó que las congresistas Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y Heidy Juárez (no agrupada) hayan votado en contra de la inhabilitación, cuando ellas fueron ministras de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo. “Ha quedado claro que ninguna de ellas tuvo las condiciones para representar a las mujeres del país”, opinó.

Camones dijo que, al tratarse de un tema tan delicado, no cree que se daban buscar los votos para la reconsideración, porque los congresistas que se abstuvieron deben realizar un análisis y tomar la decisión correcta.

“¿Cómo es posible que un sector del Congreso avale a una persona investigada por violación? Eso aumenta el rechazo [al Parlamento], realmente es una vergüenza, no debe pasar”, expresó.