Diversas instituciones condenaron las declaraciones que brindó el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú), respecto a la denuncia de violación sexual en contra del parlamentario Freddy Díaz (no agrupado). Mediante un comunicado el Congreso dijo rechazar todo tipo de violencia contra la mujer y lamentó estas expresiones, por lo que lo exhortó a ofrecer disculpas públicas.

“Lamentamos las expresiones de nuestro tercer vicepresidente de la Mesa Directiva vertidas en un medio de comunicación, y lo exhortamos a ofrecer las disculpas públicas al país, sobre las declaraciones vertidas respecto al caso del congresista Freddy Diaz Monago”, se lee en el pronunciamiento.

📣 Comunicamos a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/78Gopxj03j — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 31, 2022

Por su parte, la Defensoría del Pueblo consideró que lo dicho por el integrante de la Mesa Directiva del Legislativo “busca justificar el acto de violación sexual basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres”.

En sus redes, la entidad constitucional insto a los representantes del Congreso a que se elimine toda clase de justificación y tolerancia a la violencia de género, además de acabar con la revictimización hacia las personas afectadas.

#DeUnaVezPorTodas Consideramos graves las declaraciones de tercer vicepresidente de @congresoperu, Wilmar Elera, que buscan justificar acto de violación sexual en denuncia contra congresista Freddy Díaz, basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres. (1/2) pic.twitter.com/BDuYAfnE1Y — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 31, 2022

Seguidamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aseveró, en su cuenta de Twitter, que ser la única mujer en un grupo o haber consumido alcohol, “no justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres, menos aún la violencia sexual”.

Ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, NO justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual. #NadaJustifica la violencia. pic.twitter.com/gBWBwIsLah — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 31, 2022

A su turno, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) se manifestó en contra de lo dicho por su colega y le pidió que renunciara a su cargo dentro de la Mesa Directiva del Parlamento.

“Señor Elera, me avergüenzo de verlo en la Mesa Directiva. O sea, la señorita tiene la culpa que la viole un congresista depravado, por trabajar, según usted, en un espacio en que solo hay hombres. Sus palabras ofenden a todas las mujeres peruanas, debería dar un paso al costado”, sostuvo.

Señor Elera, me avergüenzo de verlo en la Mesa Directiva. O sea, la señorita tiene la culpa que la viole un congresista depravado, por trabajar, según usted, en un espacio en que solo hay hombres. Sus palabras ofenden a todas las mujeres Peruanas, debería dar un paso al costado https://t.co/ZtlS0p6Uzx — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 31, 2022

Este domingo, el congresista Wilmar Elera se refirió a la denuncia de violación sexual contra Freddy Díaz y dijo que hubo un ambiente propicio para la comisión de dicho delito, pues era la única mujer que trabajaba en un área donde el resto de su compañeros eran varones.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó en entrevista a TV Perú.

Elera se pronuncia

Elera, se pronunció luego de sus condenables expresiones en TV Perú sobre la denuncia de una trabajadora del Parlamento en contra del congresista Freddy Díaz por violación sexual.

“Si he ofendido a alguien ofrezco las disculpas del caso, no soy una persona que quiera apañar a un violador […] Capaz me expresé mal, pido las disculpas del caso. Al congresista Díaz le debe caer todo el peso de la ley”, dijo Elera a El Comercio.